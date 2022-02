Impulsan una agenda de misiones comerciales para aumentar el intercambio con Brasil

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, impulsa una agenda de misiones comerciales de empresarios locales al vecino país que permita incrementar el intercambio y facilitar la identificación de productos y segmentos que pueden ser aprovechados para lograr mayores volúmenes de producción y exportaciones.

"Desde Brasil, como primer socio comercial, buscamos hacer un gran aporte en la reindustrialización del país, la sustitución de importaciones, ingreso de divisas genuinas y generación de empleo", dijo Scioli a Télam al repasar los puntos centrales de la agenda de la embajada argentina en Brasil para 2022.

Si bien Brasil encara "un año político intenso que define el próximo presidente", el Embajador argentino aseguró que "todo el esfuerzo y la agenda están puestos en apoyar el trabajo del gobierno del presidente Alberto Fernández luego de los acuerdos alcanzados para potenciar esta relación" bilateral.

La balanza comercial con Brasil cerró 2021 con un superávit de US$ 66 millones contra un déficit de US$ 592 millones registrado en 2020, y el flujo comercial exhibió un fuerte repunte al totalizar US$ 23.931 millones, 45,4% superior al del año anterior signado por la pandemia,

En ese contexto, la Embajador argentino viene trabajando en reuniones bilaterales con ministros de ambos gobiernos, con empresarios argentinos y brasileños y con gobernadores de provincias argentinas y de estados brasileños, buscando potenciar las exportaciones nacionales y las inversiones brasileñas en el país.

Ese trabajo permitió agendar varias misiones comerciales para este 2022, lo que se anticipa "potenciará la colocación de productos argentinos en Brasil".

En reuniones con empresarios brasileños y en recorridas por supermercados, Scioli ya tiene identificados qué productos pueden entrar en el mercado de aquel país. Además, logró destrabar 49 controversias comerciales, como los casos de los langostinos y las uvas, para que sean aceptadas allá.

El diplomático argentino apuesta a las economías regionales y fundamentalmente a la cadena agroalimentaria para incrementar las exportaciones.

Como parte de la agenda está prevista una misión comercial de Córdoba, encabezada por el intendente de la ciudad capital, Martín Llaryora, para este mismo mes y con la industria automotriz como actividad clave a potenciar.

Luego, ya se trabaja para una misión comercial con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y la secretaria de Industria de ese municipio bonaerense, Débora Giorgi, con industriales locales, y otra con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

En este punto, hay que tener presente el rol clave que pude tener el presidente de la FIESP, la entidad industrial más poderosa de Brasil, con sede en San Pablo. Josué Gomes da Silva, quien recientemente asumió ese rol, tiene una empresa textil con sede en la ciudad santiagueña de La Banda.

Hace pocos días, Gomes da Silva se reunió con Scioli en la capital paulista justamente para programar encuentros con empresarios argentinos.

En el periodo de 18 años que va de 2004 a 2021 la Argentina logró sólo 2 años de superávit, el último fue en 2021, en tanto que los otros 16 años fueron de déficit por un monto acumulado de US$ 52.000 millones.

Con información de Télam