Ford anunció inversión de US$660 millones en planta de Pacheco para producir nuevo modelo de Ranger

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó esta tarde el acto en el que la automotriz Ford anunció la producción del nuevo modelo de las camionetas Ranger en la planta que posee en el partido bonaerense de General Pacheco, a partir de una inversión de 660 millones de dólares.

"Esto le permite a la Argentina ser solvente y soberana a partir de exportar trabajo argentino al mundo. Venir a poner en marcha este proyecto para transformar esos 660 millones de dólares de inversión en realidad, en camionetas que se van a producir todos los días acá en Argentina, nos llena de una enorme satisfacción", dijo Massa al hablar durante el acto, en el que también participó el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren.

"Hoy empieza formalmente la producción de una nueva Ford Ranger en Argentina que va no solamente a abastecer el mercado interno, sino que va a abastecer el mercado regional. Va a permitir que 7 de cada 10 vehículos que se producen en esta planta sean trabajo argentino vendido al mundo", detalló.

El ministro sostuvo que esta decisión surge "a partir de la construcción de una política de Estado, sindicato, cadena de valor, terminales, con el Estado alineando incentivos para generar producción, vender trabajo argentino al mundo, aumentar las exportaciones".

En este contexto, se refirió a la importancia de las inversiones en el país "para no depender de nadie, no tener que pedir prestado, para no andar como mendigos sino simplemente hacer valor nuestra fuerza, nuestro esfuerzo y nuestra inversión".

"Cada proyecto que agrega valor, que genera reservas nos hace más fuertes como nación" aseguró, y remarcó que los argentinos "somos capaces".

El nuevo modelo será fabricado en la planta industrial de la localidad bonaerense de General Pacheco, que fue totalmente transformada en una de las más modernas y de vanguardia de la empresa en el mundo, a partir de un plan de inversión por U$S 660 millones.

Este proyecto, que exportará el 70% de la producción, se desarrolló en el marco de la reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz Autopartista, que promueve aumentar la integración de autopartes locales y una mayor inserción internacional del sector para incrementar las exportaciones.

Con información de Télam