El trigo volvió a cerrar con subas en Chicago y cerró a US$ 495,3 la tonelada

El trigo volvió a encabezar las subas en el mercado de Chicago al escalar más de US$ 20 por tonelada durante la jornada y consolidar un nuevo precio récord en la plaza bursátil tras su quinta suba consecutiva, mientras que el maíz también cerró la jornada con subas.

De esta manera, el contrato de marzo del trigo ganó 4,57% (US$ 21,68) hasta los US$ 495,31 la tonelada, mientras que el de mayo presentó una mejora del 6,61% (US$ 27,56) para culminar la jornada a US$ 444,23 la tonelada.

La corredora de granos Granar, indicó dentro de sus análisis de la jornada que "los fundamentos del mercado no cambiaron" ya que la guerra entre Rusia y Ucrania "se prolonga y la incertidumbre sobre cuándo y cómo se reestablecerá el comercio desde el principal polo proveedor mundial de trigo se acentúa, como así también el interrogante sobre qué pasará con la siembra de primavera en ambos países".

Además de esto, en el mercado se comentó la posibilidad de que Rusia "limite o directamente cancele los permisos de exportaciones de insumos como los fertilizantes, de los que son dependientes muchos grandes productores de granos".

"Esto podría acentuar la firmeza porque implicaría la chance de menores rindes y, por ende, de menor producción", consideraron los especialistas de Granar.

Por su parte, la soja cerró con bajas la jornada.

Así, el contrato de marzo cayó 0,23% (US$ 1,47) hasta los US$ 615,92 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,43% (US$ 2,66) para culminar la sesión a US$ 610,13 la tonelada.

Si bien las preocupaciones acerca de la menor disponibilidad de aceite de girasol por la persistencia del conflicto bélico dan sostén a los precios de los aceite vegetales, "una mejora en la condición de los cultivos en Sudamérica dadas las recientes lluvias presiona a los precios de la oleaginosa".

De hecho, el aceite, cuyos fundamentos alcistas siguen firmes, hoy retrocedió 1,91% (US$ 33,07) y se posicionó en US$ 1.693,12 la tonelada, mientras que la harina mejoró 1,62% (US$ 8,27) y concluyó la jornada a US$ 1.693,12 la tonelada.

Por último, el maíz subió 0,69% (US$ 2,07) y se posicionó en US$ 297,82 la tonelada, a pesar de la fuerte suba de ganancias que tuvo durante la sesión, cuando ganaba más de US$ 10 y superaba los US$ 300 la tonelada.

Con información de Télam