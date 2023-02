El índice S&P Merval bajó 3,81% y en la semana cayó 5,87%

El índice S&P Merval bajó hoy 3,81%, en línea con los mercados de referencia que cerraron la jornada con indicadores negativos, y acumuló así en la semana una pérdida de 5,87%.

Los retrocesos fueron encabezados por Telecom Argentina (-6,93%); Grupo Financiero Galicia (-6,11%); Banco Macro (-5,65%); Cablevisión (-5,33%); y BBVA Argentina (-4,75%).

Las ganancias, por su parte, correspondieron a Agrometal (2,26%); y Aluar (0,47%).

En Nueva York, los papeles de compañías argentinas terminaron la sesión con mayoría de resultados en rojo, entre los que se destacaron Irsa (-8,6%); Telecom Argentina (-7,5%); Grupo Financiero Galicia (-6,2%); Banco Macro (-5,7%); y Edenor (-5,3%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron hoy con bajas de 1,25 dólares promedio, mientras que en la semana acumularon rojos del 2%.

Los títulos en pesos con ajuste por CER cerraron con subas de 0,30% promedio, en tanto que en el balance semanal aumentaron un 1,7% promedio.

En este marco, el riesgo país anotó un aumento de 2,6%, para quedar en 1.841 puntos básicos.

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $195,40 promedio, con un incremento de 26 centavos respecto al último registro de la rueda de ayer, y de esta forma, marcó un avance semanal de $2,34 (+1,21%).

Como dato relevante de la rueda, el Banco Central finalizó la jornada de hoy con ventas por US$ 49 millones, mientras que en la semana tuvo un saldo negativo de US$ 262 millones.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cedió 1% hasta $362,98 y el MEP avanzó 0,7% hasta $357,36.

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar "blue" cotizó con un incremento de un peso a $379 por unidad, con lo que en la semana cayó $7.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 45 centavos respecto a su último cierre, y finalizó en $188,02; y, en la semana, mostró un incremento acumulado de $2,41 (+1,29%).

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $254,02 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $322,41.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $341,95, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $390,80.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 335 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 50 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 389 millones.

Con información de Télam