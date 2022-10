Bajas generalizadas para los granos en Chicago tras el avance de las cosechas estadounidenses

Los granos cayeron hoy de forma generalizada en el mercado de Chicago, tras el avance las cosechas estadounidenses de los cultivos de verano y malas exportaciones de ese país.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,85% (US$ 4,41) hasta US$ 508,44 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,90% (US$ 4,68) para culminar la jornada a US$ 511,75 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el firme avance de la cosecha estadounidense, las lluvias beneficiosas para el cultivo en Brasil y el accionar vendedor de los fondos especulativos ante mermas en el precio del petróleo y temores de un recesión económica en Estados Unidos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No obstante, estas pérdidas no fueron mayores por las nuevas ventas confirmadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que en su parte diario confirmó dos nuevas ventas de soja: una a China, por 392 mil toneladas, y otra a destinos desconocidos, por 198 mil toneladas.

Además, reportó una venta de harina de soja a Filipinas, por 230 mil toneladas.

Esto hizo que el contrato de más cercano de dicho subproducto finalizara la jornada con una suba del 0,02% (US$ 011) hasta los US$ 453,15 la tonelada, mientras que el aceite cayó 1,70% (US$ 24,91) y se posicionó en US$ 1.439,59 la tonelada.

Por su parte, el trigo se derrumbó 3,64% (US$ 11,94) y se ubicó en US$ 315,90 la tonelada, tras "un mal reporte sobre las ventas semanales estadounidenses y mientras tropas ucranianas recuperan territorio en algunas de las regiones recientemente anexadas por Rusia, en particular en Kherson –conexión con la península de Crimea–, en el sur de Ucrania", explicó la corredora Granar.

Además, mientras se "define la suerte o desgracia" del acuerdo de Estambul, con su corredor seguro para las exportaciones de Ucrania, la relatividad de las noticias provenientes desde la zona del Mar Negro seguirá "aportando una elevada cuota de volatilidad a los precios del trigo, que aún se mantienen en niveles históricamente elevados".

Por último, el maíz perdió 1,14% (US$ 3,15) y se posicionó en US$ 271,54 la tonelada, como consecuencia de del "progreso de la cosecha estadounidense, que en los próximos días contará con el beneficio de tiempo seco sobre buena parte de las zonas agrícolas, y de un mal reporte sobre las ventas semanales".

Con información de Télam