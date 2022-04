Acuerdan fondos y financiamiento para los Centros Comerciales Abiertos

El Ministerio de Desarrollo Productivo firmará mañana con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) un acuerdo para la promoción e impulso de los Centros Comerciales Abiertos (CCA) de todo el país.

"Junto al presidente y al secretario general de CAME acordamos la firma de un acuerdo para financiar centros comerciales a cielo abierto en todo el país", indicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, esta mañana en su cuenta de la red social Twitter.

El ministro acordó con CAME los lineamientos para la promoción e impulso de los Centros Comerciales Abiertos (CCA) de todo el país.

Kulfas explicó que “esta iniciativa permitirá potenciar el comercio minorista en beneficio de cientos de pequeñas y medianas empresas argentinas”.

Según un comunicado de CAME, a partir del acuerdo que se firmará mañana jueves durante la asamblea anual de CAME en Parque Norte, el Ministerio otorgará fondos para solventar el gerenciamiento de los CCA, aportes no reembolsables (ANR) para aplicar a mejoras de los centros, y tasa de financiamiento subsidiada para reforma edilicia y acceso a la conectividad y tecnología.

De la reunión con Kulfas participaron el presidente de CAME, Alfredo González; el secretario general de la entidad, Ricardo Diab; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; y el director del sector comercial, Fabián Tarrío.

De esta manera, el Ministerio se suma y apoya la iniciativa que CAME impulsa desde hace años a través del programa de fortalecimiento al comercio minorista, a fin de consolidar con herramientas concretas el comercio y el turismo como elementos dinamizadores de la economía.

Los Centros Comerciales Abiertos proponen un esquema de negocios en el cual las pymes compiten pero cooperan entre ellas, con una imagen común, respetando la historia y la cultura de la zona.

El objetivo es mejorar la competitividad de las pymes dedicadas al comercio minorista y a la prestación de servicios (especialmente el turismo) a través de consorcios que desarrollen y gestionen Centros Comerciales a Cielo Abierto.

En el país existen alrededor de 120 Centros Comerciales Abiertos en distintas localidades, que son impulsados a través de un programa de asistencia técnica y de capacitación en el que intervienen tres actores claves: los comerciantes, sus respectivas asociaciones y los gobiernos locales.

Desde CAME, la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto (FCCA) impulsa proyectos de desarrollo urbano-comercial con municipios, cámaras y comerciante, con el objetivo de crear condiciones y oportunidades que hagan posible el desarrollo de la oferta comercial y de servicios de pequeñas y medianas empresas en ciudades en todo el país.

Con esa finalidad, facilitan la articulación de las entidades empresarias con los gobiernos locales para la identificación de mejoras urbanísticas, visuales, comunicacionales y de promoción comercial, que contribuyan directa o indirectamente a mejorar el acceso y la permanencia del público (potenciales consumidores) en las áreas comerciales.

Este año hay en marcha distintos proyectos de Centros Comerciales Abiertos que desde la FCCA y el Sector de Comercio y Servicios de CAME están acompañando con asistencia técnica para realizar acciones concretas.

Uno de los proyectos es el Centro Comercial Abierto de la Avenida Esteban Crovara, en La Tablada, partido de La Matanza, que se puso en marcha en septiembre del año pasado mediante la firma de un convenio entre CAME, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), la Federación Empresaria de la Matanza (FEM) y la Cámara de Comercio e Industria de Esteban Crovara.

Otro proyecto es el del Centro Comercial Abierto de San Martín, Mendoza, proyecto que nació en 2019 impulsado por la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria; y en 2021 la entidad firmó el convenio formal entre el Municipio, CAME y la Federación Económica de Mendoza (FEM) para consolidar el desarrollo de esta iniciativa que pone en valor el comercio y el entorno del centro de San Martín.

Con información de Télam