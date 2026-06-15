Argentina se encareció 10% en dólares en los primeros meses del año

Durante el primer trimestre del año, Argentina experimentó un marcado proceso de encarecimiento en dólares, transformando la percepción de ser un destino accesible dentro de Latinomérica. Mientras el gobierno de Javier Milei avanza en la quita de subsidios, la combinación de inflación interna y microdevaluaciones fijas alteró las condiciones del empleo y los salarios, encareciendo la producción local frente a las importaciones.

El salto del primer trimestre: Argentina dejó de ser barata

Un pormenorizado estudio de precios relativos elaborado por la organización Fundar reveló que Argentina se encareció un 10% en dólar oficial solo durante el primer trimestre del año. Este fenómeno se agudizó fuertemente en el último tramo registrado: en marzo, la inflación en pesos fue del 3,4%, mientras que el tipo de cambio oficial se contrajo un 0,9%. El resultado fue una aceleración del 4% mensual en la inflación en dólares.

La brecha con el resto de Latinoamérica expone la velocidad del cambio estructural. En el mismo periodo, la región se abarató un 0,7% en promedio, lo que significa que el costo de vida en Argentina aumentó un 5% respecto a sus vecinos geográficos en tan solo un mes.

Con este salto, el país abandonó la zona baja de la tabla regional y se alineó exactamente con el 100% del promedio de América Latina, superando el costo de vida de Brasil (95 puntos), Colombia (85 puntos) y Paraguay (84 puntos). No obstante, la medición aclara que el territorio nacional todavía se mantiene más barato que Chile (103 puntos), México (116 puntos) y Uruguay (151 puntos).

Récord de indumentaria y restaurantes: los rubros más caros

La heterogeneidad de la economía argentina se hace evidente al desglosar los rubros de consumo. El informe detalla que el país ya es más costoso que el promedio regional en cinco de los 11 capítulos analizados. De hecho, ostenta una marca preocupante: es el país con la indumentaria y los restaurantes más caros de toda Latinoamérica.

El índice de nivel de precios por rubro (donde Base 100 es el promedio regional) muestra los siguientes desajustes:

Restaurantes: 158 puntos (un 58% más caro que el promedio regional).

Indumentaria: 148 puntos (un 48% por encima de la media).

Comunicaciones: 139 puntos.

Recreación: 118 puntos.

Equipamiento del hogar: 110 puntos.

Por el contrario, las ventajas comparativas persisten en los sectores de Salud (65 puntos), Alcohol y tabaco (80 puntos), Vivienda y servicios (89 puntos) y Alimentos (99 puntos), sectores donde la Argentina continúa posicionándose por debajo de la media continental.

Tarifas y servicios públicos: la era de la quita de subsidios

El devenir del programa económico de la gestión de Milei reconfiguró por completo la evolución de los precios desde finales de 2023. Al analizar la trayectoria desde noviembre de ese año, rubros vinculados a la desregulación y la quita de subsidios estatales sufrieron un encarecimiento agresivo frente a la región. El caso más paradigmático es el de Vivienda y servicios (que incluye las tarifas de luz, gas y agua), el cual se disparó un 49,9% en comparación con los valores de Latinoamérica. Educación (+24,1%) y Comunicaciones (+11,2%) completan los sectores con mayor avance de costos en la era reciente.

A la inversa, rubros de consumo masivo que históricamente presentaban distorsiones mostraron un abaratamiento relativo desde la asunción presidencial: la indumentaria se replegó un 37,3% respecto al promedio regional y los artículos de equipamiento para el hogar descendieron un 24,2%.

Sin embargo, el encarecimiento generalizado en moneda extranjera genera una fuerte encrucijada para el sector privado. La suba de costos internos en dólar coincide con una caída histórica en la cantidad de empresas en actividad, erosionando la competitividad de la industria nacional frente a los productos importados y condicionando la recomposición real de los salarios y la creación de nuevo empleo genuino.