Qué es lo que no hay que hacer al hacer una transferencia para no tener problemas con ARCA (Ex AFIP) ARCA (ex AFIP) anunció los montos en los cuáles puede investigar los movimientos de los usuarios en bancos y billeteras virtuales.

13 de noviembre, 2024 | 20.22 Cuánta plata puedo transferir sin avisar a ARCA AFIP En noviembre de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes conocida como AFIP, puede iniciar investigaciones sobre usuarios de billeteras virtuales que tengan saldos mensuales iguales o superiores a $700.000. Esta regulación pretende verificar que el origen de los fondos sea legítimo y que las operaciones en estas plataformas no presenten irregularidades fiscales. Si los montos están en moneda extranjera, criptomonedas o activos digitales, se deberá realizar la conversión al valor equivalente en moneda local. Además, los movimientos totales de ingresos y egresos en billeteras virtuales o cuentas bancarias no pueden exceder los $400.000 sin justificación adecuada. Las billeteras virtuales, al igual que las entidades bancarias, tienen la obligación de reportar todas las transacciones, saldos y consumos que superen estos límites, conforme a la Resolución General N° 4298. Esta normativa elevó los importes que deben ser reportados, con el objetivo de mejorar la transparencia del sistema financiero. Los montos a informar se actualizarán de manera automática cada seis meses, basándose en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste es necesario para que los límites continúen siendo relevantes en un contexto de inflación. De esta manera, se asegura que los montos establecidos por la ARCA reflejen la realidad económica y permitan un control efectivo sobre las operaciones financieras. ARCA investiga movimientos de billeteras virtuales Si se detectan movimientos inusuales, el cliente deberá presentar documentación que avale la legalidad de esos fondos, como recibos de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios o facturas de los últimos seis meses. Si el usuario no puede justificar los ingresos o egresos en cuestión, la ARCA podría tomar medidas drásticas, como proceder al cierre de la cuenta e iniciar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Qué es y qué significa ARCA, el nuevo nombre que reemplaza a la AFIP El nombre ARCA proviene de las siglas de Agencia de Recaudación y Control de Argentina, lo que refleja los dos objetivos principales del organismo: recaudar los impuestos que son fundamentales para el funcionamiento del Estado y controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Con este cambio, se pretende fortalecer las herramientas de control, simplificar los trámites administrativos y promover una mayor transparencia en la relación entre el Estado y los contribuyentes. Qué es ARCA y de qué se ocupará ARCA fue creada con el fin de modernizar el sistema de recaudación fiscal de Argentina. El gobierno anunció que esta nueva entidad implementará tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia en la fiscalización y reducir la evasión tributaria. Entre los principales objetivos de ARCA se destacan: Simplificación de trámites: uno de los pilares del nuevo organismo será la simplificación de los procesos que deben realizar los contribuyentes, tanto para la presentación de declaraciones juradas como para el pago de impuestos. Se espera que ARCA facilite el acceso a servicios digitales y reduzca la burocracia. Mayor control y transparencia: ARCA contará con un sistema más robusto de control fiscal, con el objetivo de reducir la evasión y elusión impositiva, asegurando que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales de manera equitativa. Uso de tecnología avanzada: el nuevo organismo introducirá tecnologías de inteligencia artificial y análisis de datos para identificar conductas de riesgo, detectar irregularidades fiscales y prevenir el fraude. Esta modernización permitirá una mayor fiscalización y un control más preciso de los grandes contribuyentes y empresas. Recaudación eficiente: la creación de ARCA también responde a la necesidad de mejorar los índices de recaudación fiscal, esenciales para financiar el presupuesto estatal. El gobierno espera que la nueva entidad sea capaz de aumentar la base de contribuyentes y optimizar los recursos del Estado.

