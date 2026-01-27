ARCA aumentó el valor de la cuota por servicio doméstico en febrero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notificó en las últimas horas sobre un nuevo aumento en la cuota del servicio doméstico correspondiente al período enero de 2026, cuyo vencimiento corresponde a febrero de 2026.

Desde la ex AFIP marcaron que el ajuste se debe a una actualización de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), uno de los componentes que se incluyen en el pago mensual junto con los aportes previsionales y la obra social.

Cabe señalar que el pago de la cuota del servicio doméstico es obligatorio para todos los empleadores y que los importes varían según la cantidad de horas semanales trabajadas y la condición previsional del empleado.

Otro punto importante es que, en los casos en que el trabajador presta servicios por menos de 16 horas semanales, ARCA permite que el empleado realice un pago voluntario pudiendo acceder así a los mismos beneficios que quienes cumplen jornadas más extensas.

De cuánto es el monto a pagar en febrero por los empleados domésticos

De esta manera, a partir del pago de febrero, el importe a pagar por cada trabajador mayor de 18 años que realice menos de 12 horas semanales un total de 8.741 pesos. Mientras que si son de 12 a 16 horas es de 13.727 y 16 o más 37.095 pesos.

La ex AFIP también señaló que el registro del servicio doméstico no afecta el cobro de prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, ni de la Tarjeta Alimentar.

Cómo registrar a una empleada doméstica

Los requisitos son los siguientes:

Clave Fiscal nivel 2 (si no la tenés, se gestiona en la web de AFIP).

Datos del trabajador : número de CUIL, nombre y apellido, fecha de nacimiento, domicilio real, teléfono y correo electrónico.

Información laboral : tipo de trabajo, cantidad de horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, modalidad de trabajo, fecha de ingreso y si la relación es temporal o fija.

Obra social : el trabajador debe elegirla y realizar el trámite de alta; si no lo hace, el sistema asignará la Obra Social del Personal de Casas Particulares .

CBU de la cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del empleado.

En cuanto a los pasos a seguir, son:

Ingresar en la página web de ARCA con tu Clave Fiscal. Cargar el CUIL del trabajador y presionar “Buscar” para que el sistema complete automáticamente sus datos. Revisar y completar la información personal y laboral solicitada. Ingresar el domicilio real del trabajador y el domicilio donde realizará sus tareas. Confirmar los datos cargados. Descargar e imprimir la constancia de alta y entregársela al trabajador. Este documento acredita la relación laboral y es necesario para acceder a la obra social. Abonar la primera cuota de la ART para que el trabajador esté cubierto desde el inicio de la relación laboral. Si no se elige una aseguradora, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo designará una de oficio.