Cómo pedir la devolución del Impuesto a las ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), informó el procedimiento para la devolución de los saldos a favor generados por las percepciones en exceso del Impuesto PAIS. Este impuesto dejó de estar vigente el 22 de diciembre de 2024.

La ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) explicó que la devolución se realizará mediante un mecanismo de compensación aplicable a las obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias.

Esto quedó determinado por el ente creado por el gobierno de Javier Milei a través de la Resolución General 5638/2025 donde se aclara dos puntos importantes: Los agentes deben exteriorizar el saldo a favor en el formulario F.744 a través del sistema SICORE.; y este procedimiento aplica únicamente a los períodos de diciembre 2024 a marzo 2025.

Además desde ARCA señalaron que podrá compensarse contra el impuesto sobre créditos y débitos de los períodos de enero a abril de 2025 y que la fecha límite para utilizar ese saldo a favor es el 30 de mayo de este año. También desde la ex AFIP subrayaron que los saldos a favor no utilizados o intereses no aplicados en compensación no serán reembolsados.

La sanción de ARCA para los contribuyentes que no hacen la recategorización del Monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo creado en el 2024 por el gobierno de Javier Milei, informó la fecha hasta la cual se podrá recategorizar el Monotributo y recordó la importancia de que los contribuyentes realicen este trámite si no quieren sufrir una sanción.

La ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó actualizar la categoría a partir de este 15 de enero y estará disponible hasta el 5 de febrero. Para que cada persona sepa cuál es la categoría a la que pertenece debe tener en cuenta la facturación de los últimos 12 meses y la escala que determina el gobierno nacional.

Hace algunos días organismo nacional notificó que aumentarán los valores de todas las categorías y que los nuevos montos tendrán una "actualización" en el componente impositivo, la obra social y el aporte jubilatorio que será del 21 por ciento. Esto responde a la inflación acumulada de los últimos meses.

En caso de que los contribuyentes no realicen la recategorización del Monotributo ARCA puede realizar una de oficio y esta medida implica una multa equivalente al 50 por ciento del impuesto integrado y del componente previsional que debería haberse pagado. De todas maneras, desde el ente aclararon que este procedimiento requiere una fiscalización previa por parte de la ex AFIP.