Adiós AFIP: por disposición de ARCA miles de personas no podrán usar las tarjetas

Quienes no podrán usar las tarjetas por orden de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo de recaudación nacional que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), incrementó los controles sobre los usuarios y tomó una medida que afectará a miles de personas.

Es que el organismo creado el año pasado por el gobierno de Javier Milei, decidió inhabilitar el uso de tarjetas de crédito y débito a un importante grupo de contribuyentes.

A partir de la Comunicación A 8144/2024, ARCA prohibirá el cobro por tarjetas de crédito y de débito a las personas cuya Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) se incluya en la base de contribuyentes no confiables y por este motivo les inhabilitará el uso del posnet.

A quiénes les prohibirá el uso de las tarjetas ARCA

La ex AFIP incluirá en la Base de Contribuyentes No Confiables a los usuarios que tengan:

Inconsistencias tributarias.

Falta de documentación respaldatoria.

Imposibilidad de verificar la legitimidad de ciertas operaciones.

De esta manera, si los usuarios no subsanan los inconvenientes lograrán salir de la base de "no confiables", no podrán recibir cobros con tarjetas de Crédito ni Débito.

Esta es la única billetera virtual que ARCA, ex AFIP, no podrá controlar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzó los controles sobre los movimientos monetarios y el objetivo del gobierno de Javier Milei en el 2025 sigue por el mismo camino. En ese sentido las billeteras virtuales están en el ojo de la tormenta ya que la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un tope para las transferencias y en caso de superarla los usuarios pueden tener serios problemas con el fisco.

De todas maneras hay una aplicación que no puede ser rastreada por el organismo fiscal nacional y permite envíos y recibos de dinero, así cómo la compra de dólares y criptomonedas entre otras transacciones. Se trata de PayPal una plataforma de Estados Unidos que permite realizar pagos y compras en línea en todo el mundo y cómo no tiene ningún acuerdo con ARCA para el intercambio de formación y opera desde el extranjero, no comparte detalles de las transacciones de los usuarios de Argentina.

Además, Paypal permite hacer transferencias sin límites, algo muy importante ya que la ex AFIP puede solicitar a los usuarios documentación que respalde los movimientos de dinero si superan ciertos montos. Esto se evita con la billetera virtual norteamericana que se puede conseguir de manera legal en el país.