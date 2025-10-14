Mi Anses: cuánto cobro en octubre 2025 y cómo consultar cuál prestación me corresponde

Cuánto cobro de ANSES con aumento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos montos y las fechas de pago correspondientes a todas las prestaciones sociales de octubre. Además, recordó que los beneficiarios pueden consultar en el portal Mi ANSES cuál prestación les corresponde, el monto exacto a cobrar y la fecha de acreditación, tanto desde el celular como desde una computadora.

Durante este mes, los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 1,9%. El ajuste se debe a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, en cumplimiento del Decreto de Movilidad Jubilatoria, que actualiza las prestaciones de acuerdo con la inflación registrada en los meses previos.

Este mecanismo busca preservar el poder adquisitivo de los haberes previsionales y sociales, garantizando una actualización automática frente a los cambios en los precios.

Qué puedo cobrar en octubre de ANSES.

Cómo consultar los haberes en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial www.anses.gob.ar o a la app Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, deben dirigirse a la sección “Cobros”, donde podrán verificar:

Qué prestación les corresponde.

El monto actualizado de su haber o asignación.

El lugar y la fecha de pago asignados.

El acceso digital también permite consultar bonos extraordinarios, refuerzos previsionales y cambios en la modalidad de cobro, además de descargar constancias o recibos de haberes.

Con el aumento de octubre, estos son los haberes correspondientes a las principales prestaciones del organismo:

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima.

Jubilación máxima.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones no contributivas.

ANSES: cuándo cobro en octubre.

Quienes perciben los haberes más bajos continúan recibiendo el bono previsional de refuerzo, que se aplica automáticamente para garantizar un ingreso mínimo actualizado. El incremento también alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las Asignaciones Familiares por Hijo y por Prenatal, así como los pagos únicos por Matrimonio, Nacimiento o Adopción.

Todas las actualizaciones se aplican de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Cuándo cobro: calendario de pagos de octubre

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del número de DNI de cada beneficiario.

Durante octubre, las fechas de acreditación para jubilaciones, pensiones y asignaciones se distribuyen entre el 8 y el 28 de octubre, en distintos tramos.

Los pagos se realizan en las cuentas bancarias habituales, aunque también pueden consultarse o modificarse a través del portal Mi ANSES, en la opción “Cobros > Lugar y fecha de cobro”.

ANSES: Cómo saber qué prestación me corresponde

La plataforma Mi ANSES permite verificar si una persona cumple los requisitos para acceder a distintos beneficios del organismo, entre ellos:

Jubilación ordinaria o anticipada.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo.

Asignaciones familiares por hijos o cónyuge.

Prestación por Desempleo.

El sistema mostrará las opciones disponibles según la edad, situación laboral y los aportes registrados.