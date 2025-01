Jubilados de ANSES: de cuánto será el bono durante todo el 2025

Qué pasará con el bono para los jubilados durante 2025.

Mariano de los Heros, titular de ANSES, anunció que el bono de $70.000, destinado a jubilados y pensionados de las categorías más bajas, se mantendrá en ese monto durante todo 2025, sin ajustes por inflación.

A pesar de la disminución de la inflación en los últimos meses, que se encuentra entre un 3% y 5% mensual, este nivel sigue siendo relativamente alto en comparación con otros países. Esto significa que, si el valor del bono se congela, se generará una pérdida considerable en términos reales para los beneficiarios.

Cuánto cobran los jubilados de bono.

En su intervención en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2025, De Los Heros detalló que la asignación para ANSES en el nuevo presupuesto aumentará un 1%, alcanzando el 45% del total del presupuesto. Comparó este incremento con el presupuesto anterior, en el que ANSES recibía el 38% de los fondos, destacando que este aumento refleja la "sensibilidad social" del Gobierno hacia las políticas de previsión social.

Qué pasará con la moratoria previsional en 2025

El Gobierno confirmó que no se extenderá la moratoria previsional, cuyo vencimiento está previsto para el 23 de marzo de 2025. Este programa permitía a las personas que cumplen con la edad para jubilarse, pero no alcanzan los 30 años de aportes requeridos por la ley, acceder a la jubilación.

En este contexto, Mariano de los Heros, titular de ANSES, señaló que el Ejecutivo no tiene planes de prorrogar la moratoria. "El programa finaliza el 23 de marzo del próximo año y no está contemplado en el presupuesto, ya que no se incluyen ni los ingresos ni los gastos relacionados, por lo que estimamos que no es intención del gobierno prorrogarlo", afirmó. Además, explicó que aquellas personas en situación vulnerable que no logren jubilarse por falta de aportes podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima.

ANSES: cuánto pagan de bono para jubilados.

Cabe recordar que la moratoria, que fue sancionada en febrero de 2023, permitió a 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres próximos a cumplir la edad jubilatoria acceder a una pensión. A través de este sistema, los jubilados pueden ir regularizando los períodos de aportes adeudados.

Actualmente, de los 5 millones de jubilados del sistema nacional, el 66% (aproximadamente 3,3 millones) accedieron a través de este programa. Las moratorias, que comenzaron en 2006, buscan resolver el problema estructural de la alta informalidad laboral en Argentina, ya que solo un 20% de la población alcanza la edad jubilatoria con los aportes completos, aunque haya trabajado toda su vida.

El plan de pago de la moratoria permite regularizar los períodos de aportes faltantes hasta diciembre de 2008. ANSES estima que alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria podrán ser incluidas en el sistema previsional en los próximos dos años.