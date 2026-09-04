ANSES: quiénes cobran bonos y aumentos en septiembre 2026

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben nuevos montos en septiembre de 2026. El aumento alcanza a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones, mientras que algunos grupos también acceden al bono previsional de hasta $70.000.

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La actualización correspondiente al noveno mes del año es del 2,11% y modifica los haberes previsionales y los valores de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del sistema SUAF. En el caso de los jubilados, el haber mínimo pasa a $428.633,20 y, al sumarle el bono completo, el ingreso total alcanza los $498.633,20 en septiembre.

Quiénes cobran aumento de ANSES en septiembre 2026

La actualización del 2,11% se aplica automáticamente y alcanza a distintas prestaciones administradas por ANSES. Entre los principales beneficiarios se encuentran los jubilados y pensionados, los titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC), además de quienes perciben AUH, Asignación por Embarazo y SUAF. Con el incremento, los principales montos previsionales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.633,20.

$428.633,20. Jubilación máxima: $2.884.395,56.

$2.884.395,56. PUAM: $342.906,55.

$342.906,55. PNC por invalidez y vejez: $300.043,23.

A estos valores debe agregarse, cuando corresponda, el bono previsional de hasta $70.000.

ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre

El refuerzo de $70.000 está dirigido principalmente a los jubilados y pensionados con menores ingresos. Quienes perciben el haber mínimo cobran el bono completo, por lo que reciben un total de $498.633,20 durante septiembre. También acceden al refuerzo completo los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Con un haber de $342.906,55 y el bono, el ingreso total llega a $412.906,55.

Por su parte, quienes reciben Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez cobran $300.043,23 más el bono de $70.000, para alcanzar un total de $370.043,23.

ANSES: cuánto se paga en septiembre

Qué pasa con el bono si la jubilación supera la mínima

Los jubilados y pensionados que cobran por encima de $428.633,20 también pueden acceder al refuerzo, pero de manera proporcional. En esos casos, ANSES paga la diferencia necesaria para alcanzar un ingreso máximo de $498.633,20 entre haber y bono. Por ejemplo, una persona que percibe una jubilación de $450.000 recibe un refuerzo de $48.633,20.

En cambio, quienes ya superan los $498.633,20 con su haber no reciben el bono previsional.

Cuánto cobra la AUH en septiembre 2026

Las asignaciones familiares también reciben el aumento correspondiente a septiembre. La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un valor general de aproximadamente $154.031 por hijo menor de 18 años.

ANSES abona mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta el cumplimiento de los requisitos vinculados con la presentación de la Libreta AUH. La Asignación por Embarazo acompaña la misma actualización, mientras que la AUH por hijo con discapacidad supera los $501.000 en su valor general.

Para los trabajadores registrados comprendidos dentro del sistema SUAF, la Asignación Familiar por Hijo del primer rango asciende a $77.025, mientras que el monto disminuye para los siguientes rangos de acuerdo con los ingresos del grupo familiar.

El monto que se paga ANSES en septiembre

Qué otras prestaciones aumentan en septiembre

La actualización también alcanza a otras prestaciones de ANSES, como las Asignaciones de Pago Único por Nacimiento, Matrimonio y Adopción, además de Prenatal y Maternidad. Asimismo, se modifican los límites de ingresos utilizados para determinar los montos de las asignaciones familiares y se actualiza el complemento nutricional correspondiente al Plan 1000 Días, que en septiembre alcanza los $58.098.

De esta manera, septiembre llega con aumentos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, mientras que el bono de hasta $70.000 continúa concentrado en los beneficiarios previsionales de menores ingresos.