Alerta en los surtidores de Corrientes: la venta de combustibles cayó 2,7% en agosto

La caída de la actividad económica se evidencia en los surtidores del interior. En agosto, la venta de nafta y gasoil en la provincia de Corrientes cayó un 2,7% respecto de julio, acumulando 25.811 metros cúbicos despachados frente a los 26.548 m³ del mes anterior. Los datos de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (CESCOR) confirman un freno en el consumo local y postergan las expectativas de recuperación en la región.

{{{htmlAmp}}}

En términos absolutos, la baja mensual representó 737 metros cúbicos menos de combustible vendidos en solo 30 días. La tendencia también es negativa en la comparación interanual: respecto de agosto de 2025, cuando se despacharon 26.833 m³, el registro del último mes refleja una merma de 1.022 m³, lo que equivale a una baja del 3,8%.

En diálogo con Diario Época, el titular de la CESCOR, Carlos Gold, advirtió: "La preocupación ya está instalada muy profundamente en el sector porque no vemos signos de reactivación y se mantiene ininterrumpidamente la caída en el expendio".

De esta manera, el mercado provincial cerró agosto con una doble señal negativa: menos combustible vendido respecto al mes anterior y un menor volumen que un año atrás.

El dato adquiere particular relevancia para la actividad económica provincial porque la comercialización de naftas y gasoil no depende únicamente del consumo de los automovilistas particulares. También está vinculada con el transporte de cargas, la actividad productiva, los servicios, la circulación de trabajadores y el movimiento comercial en general.

En el plano nacional, según lo detallado por la Secretaría de Energía, durante el octavo mes del año se comercializaron en todo el país 1.389.254 metros cúbicos de naftas y gasoil, lo que representó una caída del 2,2% respecto de agosto de 2025.

Reclamo urgente: apuntan contra Valdés por el deterioro de una ruta clave para el desarrollo local

Frente al evidente deterioro de la Ruta Provincial 19, productores, docentes y vecinos le exigen al gobierno de Juan Pablo Valdés el mantenimiento urgente de un tramo clave en la localidad de San Roque. Frente a esta vía clave para el desarrollo local, denuncian que la falta de obras no solo vuelve peligroso el tránsito diario, sino que genera graves perjuicios económicos por los daños en sus vehículos.

Un ciudadano que recorre la zona dialogó con Corrientes Hoy y expresó su indignación: "El vergonzoso camino está cada vez peor. Es una falta de respeto al ciudadano de bien, al que le duele cuando se le rompe el vehículo o tiene que andar cambiando cubiertas por el pésimo ripio".

Según medios locales, no es la primera vez que la comunidad rural traslada este reclamo a la gestión provincial. Se trata de un corredor productivo fundamental que conecta Colonia Pando con La Elisa Yazuca y vincula a San Roque con los parajes Santo Domingo y Arroyo González.

En mayo de este año, Valdés intentó relativizar el impacto del ajuste nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei mediante la Decisión Administrativa 20/2026, aunque, en su intento de defensa, admitió que la provincia arrastra una fuerte paralización de obras públicas desde la asunción del libertario el 10 de diciembre de 2023.

Según informó Perfil, el mandatario correntino sostuvo que la provincia “no se vio afectada” por el último recorte anunciado por Nación porque, según explicó, Corrientes ya no contaba con obras nacionales en ejecución ni proyectos comprometidos. Sin embargo, la afirmación terminó exponiendo el impacto previo del ajuste sobre infraestructura y desarrollo provincial.

“Nosotros no nos vimos afectados en ese recorte. Hay que recordar que no teníamos mayores obras en ejecución ni obras comprometidas por parte de Nación”, expresó Valdés al intentar diferenciar la situación correntina respecto a otras provincias.