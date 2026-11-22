Tras la reciente suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos, el periódico británico Financial Times, uno de los más prestigiosos de la prensa económica a nivel mundial, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la economía argentina bajo el actual programa de Javier Milei y señaló que la combinación de una actividad estancada y una mayor incertidumbre electoral amenaza la estrategia oficial para afrontar los vencimientos de deuda.

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El artículo puso el acento en el encarecimiento de los costos de financiamiento como consecuencia del incremento del riesgo país. También destacó el deterioro de la imagen presidencial de Milei, cuya aprobación descendió al 35% en un contexto marcado por la recesión técnica en la que entró la economía en el tercer trimestre de 2026.

¿Cómo impacta la recesión económica en las elecciones presidenciales de 2027?

Según el análisis del medio, la desaceleración económica complica las perspectivas electorales del oficialismo de cara a los comicios presidenciales de octubre de 2027, al tiempo que plantea un escenario en el que el peronismo podría regresar al poder y revertir las reformas económicas implementadas.

Al respecto, Ramiro Blazquez Giomi, estratega de StoneX, advirtió en el artículo: “Milei sigue siendo competitivo, pero durante mucho tiempo el mercado dio por sentado que su reelección estaba prácticamente asegurada; ahora, las encuestas nos indican que nos enfrentamos a un escenario mucho más incierto”.

La advertencia del Financial Times sobre los vencimientos de deuda en 2027

En el frente financiero, el Financial Times identificó un problema de liquidez de especial gravedad. Según explicó, el deterioro de las condiciones para la deuda de los mercados emergentes compromete el esquema diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar pagos por US$17.000 millones a los tenedores de bonos durante 2027.

Según cálculos citados de la consultora FMyA, el encarecimiento de la financiación provocó un déficit de casi 10.000 millones de dólares en el esquema oficial. Sobre la factibilidad del plan gubernamental, el economista Fernando Marull sostuvo: “Caputo asegura al mercado que el programa de financiación sigue estando cubierto, pero quienes hacemos los cálculos vemos que, dadas las condiciones actuales, eso no es así”.

El reporte detalla además las dificultades para conseguir divisas, recordando que desde agosto se suspendió la emisión de deuda soberana en dólares bajo ley local debido a que los inversores exigían rendimientos de hasta el 17%.

Viento de frente global y el golpe electoral a Trump que aleja el auxilio financiero

A su vez, factores globales como el alza de la energía, mayores tasas en EE. UU. y la volatilidad financiera impulsan una mayor aversión al riesgo argentino.

En esta línea, la consultora MAP Latam advirtió en el artículo que “Argentina se ha distanciado del resto de la región” y remarcó que será “difícil que la prima de riesgo país vuelva a los niveles de mediados de año” sin una reactivación de sectores clave como la construcción, el comercio y la industria manufacturera.

El periódico británico también examinó las consecuencias de la situación política de Estados Unidos para Argentina. En particular, sostuvo que los resultados adversos para el Partido Republicano de Donald Trump en las elecciones de medio término alimentaron la preocupación acerca de la posibilidad de contar con asistencia financiera externa durante 2027.

El plan B del equipo económico: el swap con China y los préstamos repo como salvavidas

Ante el cierre de los mercados internacionales, el periódico remarcó que el gobierno contempla apelar al swap de 19.000 millones de dólares con China, conseguir financiamiento de organismos multilaterales o cerrar préstamos repo con bancos internacionales.