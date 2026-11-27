La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) implementó una nueva herramienta digital para la presentación de las declaraciones juradas anuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires.

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El sistema, denominado "DDJJ Anual Seguros", está destinado específicamente a las compañías aseguradoras y reaseguradoras que operan en la jurisdicción porteña y reemplaza el mecanismo que se utilizaba hasta ahora.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 452/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de noviembre, y ya se encuentra vigente.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de AGIP para declarar Ingresos Brutos?

El nuevo aplicativo de AGIP será el medio obligatorio para que las entidades alcanzadas confeccionen y presenten la declaración jurada anual del tributo. Su implementación apunta a centralizar la información fiscal del sector y reemplazar el formulario anterior, que había sido aprobado en 1992 mediante la Resolución 878/DGR/1992.

Para ingresar, las compañías deberán contar con Clave miBA Nivel 3, la credencial digital que permite acceder a los servicios habilitados por el Gobierno porteño. Este requisito también alcanza a las personas autorizadas para gestionar los trámites en representación de las empresas.

La herramienta está disponible en el sitio oficial de AGIP. Las entidades deberán utilizarla para cumplir con sus obligaciones anuales, en lugar del procedimiento que regía hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa.

El cambio alcanza exclusivamente a las aseguradoras y reaseguradoras comprendidas en el régimen porteño, por lo que no implica una modificación general del sistema de declaración de Ingresos Brutos para todos los contribuyentes de la Ciudad.

De cara a los próximos vencimientos, las empresas deberán verificar que sus credenciales estén habilitadas y que los niveles de delegación de acceso permitan realizar las presentaciones correspondientes sin inconvenientes.