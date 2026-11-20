La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) mantiene un beneficio para jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires que permite dejar de pagar el impuesto Inmobiliario y la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

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La exención alcanza al 100% del tributo y está destinada a quienes cumplan determinadas condiciones relacionadas con sus ingresos, la titularidad de la vivienda y la valuación fiscal de la propiedad.

El trámite es gratuito y puede realizarse de manera online o presencial, mediante la presentación de documentación que permita acreditar la situación patrimonial y previsional del solicitante.

¿Cómo acceder a la exención del ABL para jubilados y pensionados de AGIP?

Para acceder al beneficio de AGIP durante 2026, los jubilados y pensionados deben percibir un haber mensual igual o inferior a cuatro jubilaciones mínimas.

Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser propietarios, condóminos, usufructuarios o beneficiarios del derecho de uso de un único inmueble destinado a vivienda propia.

Ocupar efectivamente esa propiedad.

No ser titulares ni condóminos de otros inmuebles urbanos o rurales en el territorio nacional.

Tener una vivienda cuya Valuación Fiscal Homogénea (VFH) no supere los $48.450.000.

La franquicia también contempla a los inquilinos, siempre que tengan un contrato de alquiler vigente en el que figure expresamente la obligación de pagar el impuesto Inmobiliario/ABL.

Para iniciar la gestión, los interesados deben ingresar al sitio oficial de AGIP y buscar el trámite "Inmobiliario/ABL - Solicitud de exención jubilados y pensionados". Allí deberán completar el formulario correspondiente y adjuntar los documentos requeridos.

La documentación incluye:

DNI del beneficiario.

Último recibo de haberes jubilatorios o de pensión.

Título de propiedad, en caso de ser propietario.

Contrato de locación vigente, si se trata de un inquilino obligado a pagar el tributo.

Escritura que acredite el usufructo, cuando corresponda.

Formulario de solicitud de exención completo.

El trámite también puede realizarse de manera presencial. Para ello, es necesario solicitar previamente un turno en alguna de las sedes de atención del Gobierno porteño y concurrir con la documentación correspondiente.

¿Cómo sacar turno en las sedes de atención del Gobierno de la Ciudad?

1. Ingresar al sistema de turnos: acceder al portal oficial de turnos del Gobierno porteño.

2. Elegir cómo buscar disponibilidad: el sistema ofrece tres alternativas: por el turno más próximo, por fecha o por sede de atención.

3. Seleccionar una opción: según la modalidad elegida, indicar la fecha o la oficina en la que se desea realizar el trámite.

4. Elegir el horario disponible: revisar las opciones que muestra la plataforma y seleccionar el turno más conveniente.

5. Completar los datos personales: ingresar la información solicitada para registrar la cita.

6. Confirmar el turno: finalizar la gestión y conservar los datos de la reserva para presentarlos el día de la atención.

7. Asistir a la sede elegida: concurrir con la documentación necesaria para solicitar la exención del Inmobiliario/ABL.