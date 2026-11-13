Atención autos y motos: AGIP puso la lupa sobre la compraventa de usados en la Ciudad

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) amplió los controles sobre las operaciones de compraventa de autos y motos usadas en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar la fiscalización de estas transacciones y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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La medida alcanza a las operaciones que se realizan en el mercado automotor porteño e incorpora nuevas instancias de control sobre la información vinculada con las transferencias de vehículos.

La iniciativa forma parte de las acciones de AGIP para mejorar el seguimiento de las operaciones comerciales y detectar posibles irregularidades en el cumplimiento de los impuestos locales.

¿Cómo funcionan los nuevos controles de AGIP sobre las transferencias de autos y motos usadas?

El esquema contempla la participación de entidades que intervienen en las transferencias de vehículos y de las concentradoras de pago que adhieren al Sistema Unificado de Administración Tributaria Subnacional (SUATS). Estos actores fueron incorporados como agentes de percepción de Patentes sobre Vehículos en General y del Impuesto de Sellos mediante la Resolución 175/AGIP/2025.

A través de esta plataforma, los agentes deben liquidar y cobrar los tributos correspondientes, emitir los comprobantes de pago y presentar declaraciones juradas electrónicas. La información transmitida tiene carácter de declaración jurada y los responsables deben garantizar que coincida con la documentación respaldatoria de cada operación.

Para realizar estos procedimientos, los operadores deben ingresar al SUATS con el mismo usuario y contraseña que utilizan en el Sistema de Trámites Registrales (TRGS). De esta manera, AGIP centraliza la gestión de los conceptos tributarios vinculados con las transferencias y puede acceder a la información declarada durante el proceso.

Además, la Resolución 55/AGIP/2026, vigente desde el 1° de enero de este año, reunió y actualizó los criterios para aplicar el Impuesto de Sellos a la inscripción inicial y a los cambios de titularidad de vehículos usados. La normativa establece que, para calcular el tributo en una transferencia, se toma el precio declarado en el formulario 08 o la valuación fiscal, según cuál sea mayor.

En cuanto a las alícuotas, la tasa general del Impuesto de Sellos para las transferencias de vehículos es del 3%, mientras que para los comerciantes habitualistas alcanza el 1,5%. En este último caso, el importe funciona como pago a cuenta cuando el vehículo se vende dentro de los 90 días.

La normativa también contempla que los encargados de los Registros Seccionales actúen como agentes de información cuando una persona manifieste que no quiere cumplir con las obligaciones tributarias pendientes.