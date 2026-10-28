La actividad económica cayó en septiembre 0,8% en forma interanual y avanzó 0,1% con relación a agosto, lo cual confirma la recesión de la economía, según un estudio privado. La estimación se sumó a otros estudios que también dieron cuenta del estado crítico de la economía.

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El Índice General de Actividad (IGA) que elabora el estudio de Orlando Ferreres precisó que en el acumulado enero-septiembre la actividad cedió 0,3% con relación al mismo período del año pasado.

De acuerdo a estos datos, si bien en septiembre la actividad tuvo una leve mejora intermensual, no resulta suficiente para compensar las caídas previas, con lo cual el tercer trimestre cerró a la baja. De esta forma, se suman dos trimestres consecutivos en caída lo cual determina que la economía entró en recesión.

“La marcha de la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios durante septiembre”, señaló el informe que agregó que el tercer trimestre cerró con una caída de 1,2%.

No hay previsiones de que la economía se recupere

El trabajo señaló que, “pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse”.

“De todas maneras, esperamos que las mejoras salariales que estuvimos viendo en los últimos meses logren paulatinamente impulsar una mejora en la marcha económica”, agregó.

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