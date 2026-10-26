La crisis que atraviesa la industria textil producto de las medidas del gobierno de Javier Milei suma un nuevo capitulo en el conurbano bonaerense. Según relataron al medio Infogremiales, trabajadores de una fábrica de medias e indumentaria denuncian que no pueden ingresar a la planta desde que se produjo un cambio de propietarios.

{{{htmlAmp}}}

Se trata de Khamsin SA, ubicada en Florida Oeste, partido de Vicente López y son cerca de 50 empleados los que permanecen en protesta frente al establecimiento y reclaman el pago de los salarios adeudados, el medio aguinaldo y garantías sobre la continuidad de sus puestos laborales.

Los problemas comenzaron a mediados de junio, cuando fueron informados sobre la transferencia de la compañía a un nuevo grupo empresario. Aseguran que a partir de allí se profundizaron los atrasos salariales, se realizaron pagos parciales y comenzaron a registrarse incumplimientos en las obligaciones laborales. La Asociación Obrera Textil (AOT) también denunció despidos de empleados que se encontraban con licencia médica, una situación que incrementó la preocupación entre quienes continúan vinculados a la firma.

La fábrica cerrada y el temor a perder los puestos de trabajo

El conflicto escaló la semana pasada, cuando los trabajadores se presentaron en la fábrica y encontraron las instalaciones cerradas. En el lugar había un aviso que atribuía la interrupción de las actividades a tareas de mantenimiento y seguridad.

Desde entonces, según denunciaron, ningún integrante de la plantilla histórica pudo volver a ingresar al establecimiento. Los operarios también manifestaron su preocupación por la presencia de personas ajenas a la empresa dentro del predio y por la falta de información oficial sobre el futuro de la producción.

Otro de los puntos que genera alarma es la posibilidad de que la compañía modifique su modelo de negocio y reduzca la fabricación local para concentrarse en la importación de indumentaria. Se trata, por ahora, de un temor expresado por los trabajadores, que buscan garantías de que la actividad industrial continuará. Los empleados también advierten sobre el riesgo de que se desconozca la antigüedad acumulada durante años de trabajo. Una parte importante de la plantilla tiene más de una década de trayectoria en la empresa.

Ante la falta de respuestas, la AOT y el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En el escrito denunciaron lo que consideran un posible lockout patronal y solicitaron la intervención urgente de las autoridades. Los gremios buscan que se convoque a una instancia de diálogo que permita esclarecer la situación de la planta, regularizar las deudas salariales y establecer garantías para los trabajadores.