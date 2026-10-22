La fábrica camisetas de la Selección, River y Boca, suspendió trabajadores por la crisis de Milei

La crisis de la industria textil por las políticas del gobierno encabezado por Javier Milei llegó a una de las fábricas más importantes del país. La firma que produce las camisetas de equipos cómo la Selección Argentina, River y Boca decidió suspender a 80 trabajadores por la caída del consumo.

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RA Intertrading, una de las principales empresas de indumentaria del país y proveedora de marcas internacionales como Adidas, Nike y Puma, resolvió llevar adelante esta medida en su planta de Catamarca y adelantar vacaciones en su establecimiento porteño.

La compañía registra una caída del 20 por ciento en los pedidos durante los últimos tres años. El retroceso impactó directamente en el empleo: de los 1.040 trabajadores que llegó a tener en 2023, cuando amplió su producción en Catamarca, pasó a contar con alrededor de 640. La diferencia equivale a 400 puestos de trabajo menos.

En la planta catamarqueña, la empresa solicitó suspensiones por dos meses para adecuar la actividad al volumen de producción disponible. La medida alcanza a 80 empleados, que cobrarán el 70% de sus salarios durante ese período. “Hoy sobra gente para la cantidad de trabajo que hay. Esperamos que se revierta pronto”, señalaron desde el entorno de la compañía al medio Infobae.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajan unas 560 personas, la firma optó por adelantar vacaciones de manera rotativa. La estrategia busca reorganizar las tareas mientras espera nuevos pedidos de las marcas que contratan sus servicios. “Estamos a la espera de que nos salga algún otro pedido. Si no tengo trabajo, ¿qué vamos a hacer?”, explicaron las fuentes.

RA Intertrading fabrica indumentaria para algunas de las principales marcas deportivas del mundo. Entre sus productos se encuentran las camisetas de la Selección argentina y de River y Boca, bajo contrato con Adidas. También produce prendas para Puma, incluida indumentaria de Independiente, y mantiene trabajos para Nike, aunque ya no fabrica las camisetas de los clubes de fútbol que viste esa marca.

La compañía abrió su planta de Catamarca en 2022, con un primer módulo que incorporó a 100 personas. Al año siguiente sumó una segunda etapa y alcanzó los 200 trabajadores en esa provincia, en un contexto en el que la firma buscaba ampliar su capacidad industrial y recibió beneficios provinciales para instalarse. Sin embargo, la retracción posterior de los pedidos revirtió esa expansión. El ajuste tampoco es nuevo: durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri, la empresa pasó de unos 940 empleados a cerca de 800.

Apertura de importaciones y caída del consumo

La apertura de las importaciones impulsada por Javier Milei también modificó la producción de determinadas prendas. Parte de la indumentaria que antes se confeccionaba en el país comenzó a ingresar desde Brasil y otros mercados, mientras que algunos contratos cambiaron de proveedor. La firma perdió, por ejemplo, la fabricación de las camisetas de Racing cuando el club pasó a utilizar indumentaria Nike y la producción se trasladó al exterior.

Desde la empresa relacionaron también el escenario con la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del empleo. “La gente tiene que tener un trabajo para consumir”, agregaron.

RA Intertrading también buscó ampliar sus exportaciones para compensar la debilidad del mercado interno, aunque el margen de esas operaciones se encuentra condicionado por el tipo de cambio. Fundada en noviembre de 1992 por Alberto Rabinovich, la empresa está actualmente conducida por su hija Daniela.