Los precios de los alimentos volvieron a acelerarse en octubre. En la segunda semana del mes subieron 1,03%, la mayor suba semanal desde mayo, y explicaron casi el total de la inflación registrada en los últimos siete días, según el relevamiento de precios minoristas de la consultora Eco Go. Bebidas, verduras, infusiones y carnes lideraron los aumentos, mientras la proyección de inflación mensual subió a 1,8%.

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Los alimentos, el motor de la inflación semanal

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El Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de Eco Go registró una suba de 0,32% en el nivel general durante la segunda semana de octubre, con datos al viernes 9. De ese total, la división alimentos y bebidas no alcohólicas aportó 0,28 puntos. Es decir, casi nueve de cada diez puntos del aumento semanal se explicaron por la comida.

El salto fue marcado frente a la semana previa: en la primera semana de octubre los alimentos habían registrado una leve baja de 0,05%. Ahora más que triplicaron la variación del nivel general.

¿Qué alimentos aumentaron más?

La suba fue amplia: siete de los 10 grupos relevados aumentaron y cinco superaron el promedio de la división.

Los mayores incrementos semanales fueron:

Bebidas no alcohólicas: +3,17%.

Verduras: +1,90%.

Infusiones: +1,75%.

Carnes: +1,30%, el grupo de mayor peso en la canasta.

Condimentos y otros: +1,1%.

En sentido contrario, el azúcar y los dulces cayeron 3,27% y las frutas bajaron 0,4% en góndola.

Carnes y frutas: la presión que viene de los mayoristas

El informe compara los precios en góndola con los del mercado mayorista, una señal anticipada de lo que puede llegar al consumidor.

Carnes

En los comercios, las carnes subieron 1,3%, lideradas por la carne de ave (+2,3%) y la vacuna (+1,2%). En el canal mayorista, el rubro aumentó 1,3% por segunda semana consecutiva y acumula 2,7% en dos semanas, lo que, según la consultora, sugiere que el traslado a góndola podría continuar.

Frutas

Las frutas bajaron 0,4% en góndola, pero en el mercado mayorista subieron 4,1%, su segunda suba fuerte seguida (+8,7% en dos semanas). Para Eco Go, esa brecha anticipa presión sobre los precios minoristas en las próximas semanas.

Verduras

Las verduras subieron 1,9% en los comercios, aunque en el canal mayorista cayeron 2,7%. La suba minorista todavía refleja el encarecimiento mayorista de septiembre.

Octubre se encamina a una inflación de 1,8%

Con estos datos, Eco Go elevó su proyección para octubre a 1,8% mensual, desde el 1,7% estimado una semana antes. El cálculo supone una suba de 0,5% en cada una de las semanas restantes del mes.

Si se confirma, la cifra quedaría por debajo del 2% que el relevamiento marcó en septiembre y del 1,9% informado por el INDEC para ese mes. La inflación interanual se ubicaría en 32,3% y la acumulada en 2026, en 26,3%.

En las dos primeras semanas de octubre, los precios acumulan una suba de 1,21%. La primera semana, revisada de 0,91% a 0,89%, había concentrado los ajustes mensuales de tarifas y servicios.

Dentro de la proyección mensual, los alimentos subirían 2,4%, por encima del nivel general, mientras que los precios estacionales treparían 3,9%.

Las otras subas y bajas de la semana

Fuera de los alimentos, prendas de vestir y calzado, aumentó 0,93%, con los jeans a la cabeza (+8,5%) por el cambio de temporada. Restaurantes y hoteles subieron 0,46%, impulsados por el alojamiento (+3,9%).

Entre las bajas se destacaron el vino (-7,1%), los pasajes aéreos (-5,9%) y los artículos de belleza (-2,3%). Bebidas alcohólicas y tabaco retrocedieron 1,96%, y bienes y servicios varios, 1,44%.