Los alimentos subieron casi 3% en el conurbano bonaerense, muy por arriba de la inflación del Indec

Los precios de los alimentos volvieron a subir en septiembre en el conurbano bonaerense por encima de la inflación que mide el Indec y profundizaron las dificultades de las familias para cubrir sus necesidades básicas en medio de la crisis económica. Según un relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), la Canasta Básica de Alimentos aumentó 2,76% mensual y acumuló una variación interanual del 33,88%. Las mayores subas se concentraron en las frutas y verduras, mientras que los productos de almacén también registraron incrementos.

{{{htmlAmp}}}

La verdulería encabezó los aumentos de precios

El rubro verdulería fue el que más aumentó durante septiembre, con una suba promedio del 8,32%. De esta manera, el costo mensual de los productos de esa categoría para la canasta relevada pasó de $ 120.475,51 en agosto a $ 130.493,06 en septiembre.

Entre los productos que más se encarecieron se destacó la zanahoria, que aumentó 25% y llegó a $ 2.000 por kilo. La cebolla subió 21,05%, hasta los $ 2.300, mientras que la manzana registró un incremento del 14,75% y alcanzó los $ 3.500 por kilo.

La papa también tuvo una suba importante: pasó de $ 2.000 a $ 2.200 por kilo, un aumento del 10%. En tanto, la pera avanzó 5,26%, hasta los $ 3.000, y la naranja subió 3,33%, a $ 1.550 por kilo.

Otros productos relevados no mostraron cambios frente a agosto. El zapallo se mantuvo en $ 2.000 por kilo y la batata conservó su precio de $ 2.000.

La evolución anual refleja una presión todavía mayor: frutas y verduras acumularon un aumento del 59,22% en los últimos doce meses, por encima del promedio general de la canasta alimentaria.

Los productos de almacén aumentaron 3,15%

Los alimentos de almacén registraron un incremento promedio del 3,15% en septiembre. El valor de los productos de esta categoría incluidos en la canasta pasó de $ 274.971,13 en agosto a $ 283.631,62 en el noveno mes del año.

Entre las subas más pronunciadas apareció la mermelada, que aumentó 19,05% y llegó a $ 2.500 por frasco de 500 gramos. El pan, por su parte, se encareció 8,20% y alcanzó los $3.300 por kilo. También subieron el azúcar, un 7,14%, hasta los $1.500 por kilo, y las galletitas saladas, que avanzaron 7,14% y llegaron a $7.500 por kilo.

El aceite mezcla de 900 mililitros pasó de $3.000 a $3.100, una variación del 3,33%, mientras que la cerveza de un litro subió 2,70% y se ubicó en $ 3.800.

En contraste, la leche de un litro permaneció en $ 2.000, al igual que el yogur firme de 190 gramos, que continuó en $ 1.900. La soda de dos litros también mantuvo su precio de $2.000.

La carne se mantuvo estable, pero acumula fuertes subas en un año

La carnicería fue el único de los tres rubros que registró una leve baja mensual. En septiembre, el promedio de sus precios descendió 0,23% y el costo de los productos relevados pasó de $ 258.688,04 a $ 258.082,59.

Sin embargo, el comportamiento de los cortes fue dispar. La carnaza bajó 6,67%, de $ 15.000 a $ 14.000 por kilo, mientras que el asado prácticamente no tuvo variaciones: pasó de $ 17.950 a $ 18.000. La nalga subió 3,09%, hasta los $ 20.000 por kilo, y el pollo aumentó 2,04%, a $ 5.000.

Otros productos mantuvieron sus valores de agosto. La carne picada siguió en $ 12.000 por kilo; el espinazo, en $ 7.000; el hígado, en $ 6.000; y la paleta, en $ 16.500. El pescado también permaneció en $ 12.000 por kilo.

Pese a la estabilidad mensual, la carne acumuló un incremento interanual del 49,89%, una señal de que las variaciones de un solo mes no reflejan por completo la presión que vienen soportando los hogares.

Una familia necesitó más de $ 672.000 para comprar alimentos

El relevamiento del ISEPCI, realizado en 400 comercios de cercanía de 20 distritos del conurbano bonaerense, estimó que una familia de dos adultos y dos hijos pequeños necesitó $ 672.207,28 en septiembre para cubrir la Canasta Básica de Alimentos. En agosto, el mismo hogar requería $ 654.134,68.

La suba mensual fue del 2,76%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,88%. El resultado muestra que, aunque algunos productos —como varios cortes de carne— se mantuvieron estables o bajaron durante septiembre, los aumentos en frutas, verduras y alimentos de almacén continuaron encareciendo la compra cotidiana.