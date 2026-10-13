La inflación de septiembre se aceleró y fue de 1,9%

La inflación de septiembre fue de 1,9%, lo que representa una suba de 0,2 puntos porcentuales con respecto al 1,7% de agosto, según informó el INDEC este martes. En el acumulado del año, los precios arrojaron un incremento de 23,6%.

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De esta forma, la inflación continuó sin perforar de manera consistente --esto es, más de un mes-- el piso del 2% y quedó por encima del objetivo que Javier Milei había fijado a partir agosto (de 0 por ciento). Al revisar la comparación internaual, el ascenso de precios fue del 33,4%.

Inflación de septiembre: cómo le fue a cada categoría

La inflación mostró comportamientos dispares entre los distintos rubros de la economía. El IPC Núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, registró un incremento del 1,7%, impulsado principalmente por las subas en las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos. Por su parte, los precios estacionales aumentaron 2,9%, con las verduras, los tubérculos y las legumbres entre los principales factores de incidencia. En tanto, los precios regulados avanzaron 2,3%, con incrementos en las tarifas de gas y electricidad, además de los gastos de medicina prepaga.

Entre las divisiones que componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas del mes, con un alza del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, con un incremento del 3%.

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles presentó la menor variación mensual, con una suba del 1,1%, seguida por Prendas de vestir y calzado, cuyos precios avanzaron 1,4%.

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro que más incidió en el aumento mensual del IPC en la mayoría de las zonas del país. La excepción fue el Gran Buenos Aires (GBA), donde el mayor impacto correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Milei había anticipado que la inflación empezaría con cero en agosto

El presidente Javier Milei había pronosticado que la inflación minorista comenzaría con un cero en agosto de 2026. El mandatario reiteró esa expectativa en marzo, durante sus exposiciones en Córdoba y en el Foro Económico del NOA, donde sostuvo que la desaceleración de los precios dependería de la continuidad del equilibrio fiscal y de la política monetaria restrictiva. Nada de eso sucedió.

Sin embargo, la proyección no implicaba que la inflación mensual fuera del 0%, sino que el índice comenzara con ese dígito, es decir, que se ubicara entre el 0% y el 0,9%. Finalmente, el IPC de agosto registró una suba del 1,7%, por lo que no se cumplió el pronóstico para los precios minoristas. Septiembre tampoco le dio buenas noticias.