Milei está "incitando a que el sistema financiero entre en una situación de crisis", dijo Strada

La candidata a diputada por Unión por la Patria (UxP) y directora del Banco Nación Julia Strada, dijo hoy que el candidato presidencial Javier Milei está "incitando a que el sistema financiero entre en una situación de crisis" para "traer el escenario de 2001", y aseguró que esto "no existe" porque "el sistema financiero argentino está mucho más sólido que hace 20 años".

"Una cosa es jugar con el precio del dólar que sabemos que en Argentina es un juego que siempre termina mal y genera mucha preocupación; distinto y peor es lo que hizo Milei esta semana que es hablarle a la gente y decirle que vayan al banco y saquen la plata, está directamente incitando a que el sistema financiero entre en una situación de crisis", dijo Strada esta mañana en declaraciones a la radio AM750.

Aseguró que "muchas veces se asemeja la situación a 2001 y no tiene nada que ver, la distancia es abismal", aunque "lo que quiere Milei es que eso pase", afirmó la economista.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese sentido, dijo que "es importante aclarar cómo está la liquidez del sistema financiero en Argentina actualmente", y explicó que "la liquidez sobre los depósitos, la disponibilidad de los billetes, la disponibilidad de los pesos es del 75% y aumentó 10 puntos en el último año, hay un sistema muy líquido porque precisamente por la inflación cae la demanda de dinero".

"La liquidez sobre los depósitos en dólares está en torno de 95%, los dólares están disponibles para quien quiera retirar, porque mayormente no están prestados, es distinto al escenario que quieren traer, que es el escenario de 2001", agregó.

Señaló que en 2001 "había un descalce del sistema financiero, y gran parte de los dólares de la gente estaban prestados porque estaba desregulado, con el 1 a 1 se le prestaba dólares a gente que no producía dólares, hoy esa situación no existe como tal y es importante aclarar".

En 2001 "los dólares que generabas no iban a ser suficientes si tenías una corrida como tuvimos en 2001 donde finalmente (Domingo) Cavallo puso el corralito", mientras que "hoy cualquiera quiere un préstamo en dólares y no te lo da el banco si no generas dólares, hoy los dólares de la gente no están prestados, están líquidos y están disponibles si cualquiera quiere puede ir a buscarlos".

Sostuvo que "en todo proceso electoral siempre hay algo de incertidumbre, siempre hay dudas", y que "seguramente hay gente que este preocupada y lo vaya a hacer pero de ahí a que se convierta en una corrida cambiaria tiene que haber una cosa masiva y de desconfianza sistémica similar a la de 2001, eso es lo que quieren generar".

"La solidez del sistema es muy buena y puede resistir que la gente tenga dudas o incertidumbre, la verdad que el sistema financiero argentino está mucho más sólido que hace 20 años", concluyó Strada.

Con información de Télam