Bajas para la soja y el maíz en Chicago

La soja y el maíz cerraron a la baja en el mercado de Chicago debido al avance de la cosecha norteamericana de ambos granos, mientras que el accionar comprador de los fondos de inversión permitió al trigo finalizar con ganancias.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 1,49% (US$ 7,44) hasta los US$ 492,46 la tonelada, a la vez que el de enero hizo lo propio por 1,45% (US$ 7,35) para concluir la jornada a US$ 498,15 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el comienzo de la cosecha estadounidense y la falta de nuevas compras chinas, que volcaron su interés en Brasil y Argentina, explicaron los analistas de la corredora Granar.

La harina acompañó la tendencia del poroto, con una caída del 1,72% (US$ 7,61) hasta los US$ 433,86 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,65% (US$ 9,04) para posicionarse en el cierre de las operaciones a US$ 1.397,27 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 0,88% (US$ 1,67) y se ubicó en US$ 187,49 la tonelada, como consecuencia del avance de la cosecha norteamericana y la "presión de Brasil, que continúa liderando el mercado de exportación".

Por último, el trigo subió 1,76% (US$ 3,85) y cerró a US$ 222,02 la tonelada.

"Buena parte de las mejoras de hoy estuvieron relacionadas con un movimiento técnico de los inversores, que en los últimos meses han apostado poco y nada por una recuperación de los valores del grano fino. Y en esa acción tiene lugar un panorama global que augura una menor oferta del cereal en países clave para el abastecimiento mundial como Canadá y en Australia", indicaron desde Granar.

Con información de Télam