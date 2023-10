Precios de los granos con fuertes subas en Chicago tras informe del USDA

Los precios de los granos cerraron la jornada con importantes subas en el mercado de Chicago tras conocerse el nuevo informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que redujo la proyección de producción de los principales cultivos en el país del Norte.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 2,99% (US$ 13,78) hasta los US$ 473,99 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 2,86% (US$ 13,41) para posicionarse en US$ 480,88 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en una reducción de la estimación de cosecha estadounidense, el incremento en los niveles de molienda y una caída en el stock final de granos por debajo al proyectado por el mercado.

Así, en su reporte mensual, el USDA redujo de 112,84 a 111,70 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de la cosecha estadounidense, contra los 112,51 millones previstos por el mercado.

"Esa caída productiva, fundada en menores rindes y en el incremento de la molienda, compensaron el aumento de las existencias iniciales anticipado por el USDA a fines de septiembre y la reducción proyectada para las exportaciones", dijeron los analistas de la corredora Granar.

Así, el stock final fue calculado por el USDA en 5,98 millones de toneladas, por debajo de los 6,34 millones pronosticados por los operadores.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con un salto en la harina del 4,18% (US$ 17,42) hasta los US$ 433,09 la tonelada, mientras que el aceite avanzó 1,77% (US$ 20,94) para finalizar la jornada a US$ 1.200,84 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 1,63% (US$ 3,15) y se posicionó en US$ 195,27 la tonelada, debido a que el USDA redujo de 384,42 a 382,65 millones de toneladas su previsión sobre la cosecha estadounidense, frente a los 384,09 millones previstos por los privados.

Esto se fundó en la caída del rinde promedio ponderado de 109,09 a 108,58 quintales por hectárea.

Por último, el trigo mejoró 2,78% (US$ 5,70) y se ubicó en US$ 209,99 la tonelada, como consecuencia del recorte de la oferta de Australia de 26 a 24,50 millones de toneladas y las ventas externas, de 19 a 17,50 millones, estimado por el USDA.

También resultó alcista la menor producción de trigo prevista en la Argentina, que según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) pasaría de 15 a 14,3 millones de tonelada, mientras que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) ajustó unas 300.000 toneladas hasta las 16,2 millones de toneladas.

Con información de Télam