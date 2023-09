Para D'Atellis "habrá que hacer un nuevo acuerdo con el FMI el año próximo"

El director del Banco Central (BCRA), Agustín D'Atellis, expresó hoy que la Argentina debería reformular el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FM), de manera tal que le permita al país generar crecimiento y amortizar la deuda.

"Si, hay que hacer un nuevo acuerdo con el FMI completamente diferente", expresó el economista esta mañana en radio El Destape.

Para D'Atellis, en el acuerdo actual heredado de la gestión anterior "no hay amortización de esa deuda. Argentina no paga capital para amortizar esa deuda neta", sino que sólo sirve para pagar los vencimientos acordados por Mauricio Macri, sin reducir el endeudamiento.

En cambio, con otro acuerdo, que deje que "a Argentina genere crecimiento y empleo, va a generar los recursos necesarios para ir pagándole al Fondo con el objetivo de sacarnos la deuda de encima y esperando que no vuelva otra vez un gobierno irresponsable".

En este sentido, consideró que un nuevo programa con el Fondo debería poder "estirar el cronograma de vencimientos, es decir, que esos pagos se extiendan a lo largo del tiempo para descomprimir la presión, y coordinar un plan donde desde el FMI entiendan la dinámica del círculo virtuoso, para reducir gradualmente la tasa inflación y el país crezca, para ir pagándole al Fondo y con el objetivo de amortizar esa deuda".

Asimismo, D'Atellis se expresó a favor de las medidas propuestas por el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión Por La Patria, Sergio Massa, de eximir de Ganancias para favorecer a la clase media de trabajadores y recomponer salarios.

"Hay una necesidad de recuperar los ingresos", y "es cierto que hay sectores que necesitan algunos refuerzos y en eso se va a seguir trabajando", dijo, vaticinando nuevas medidas para trabajadores que no están en la nómina de asalariados y otros sectores.

-"Durante los 4 años del gobierno de Macri los salarios sufrieron mucho con intencionalidad. Querían que bajen los salarios, y lo lograron", recordó.

También resaltó que la contradicción que plantea la oposición. Para ella, "el problema es el laburante que tiene un subsidio sobre la tarifa o el transporte, es un problemón".

En cambio, continuó,"los grandes subsidios que reciben grandes corporaciones que llevan adelante sus negocios, ahí no dicen nada", agregó.

Por último, consideró que la propuesta de dolarización del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, "es un problemón: basta recordar la crisis de 2001, y que fue el corolario de la Convertibilidad de los '90; una restricción monetaria similar a lo que quieren proponer ahora", consideró.

Por último, remarcó que: "Cerrar el Banco Central y que tu moneda de curso legal sea el dólar es ridículo e impracticable". "No tiene nada de lógico, no tiene ningún sentido lo que están diciendo. No hay ninguna posibilidad. Es importante aclararlo", concluyó.

Con información de Télam