Estiman que precio de soja podría alcanzar los $150.000 la tonelada en el marco del PIE V

El nuevo precio de la soja en el mercado local podría alcanzar los $150.000 la tonelada, como consecuencia de la mejora en el tipo de cambio especial derivada de la puesta en vigencia de la quinta edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), en un rango de entre $420 y $455 por dólar como promedio de la cotización oficial y del Contado con Liquidación, según analistas consultados por Télam.

Este nuevo valor del "dólar soja" mejora la capacidad de pago (FAS Teórico) de la industria por mercadería, lo que podría incentivar la venta de entre 3 y 4,5 millones de toneladas, sobre un total de 8 millones de toneladas que quedan sin comercializar.

El volumen de venta proyectado significa ingresos de entre US$ 1.500 y US$ 2.500 millones.

El precio de la tonelada de soja en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aumentó $18.000 desde que comenzó a regir la quinta edición del PIE.

Ayer el incremento fue de $15.000, a lo que hoy se sumaron otros $3.000, con lo que la cotización de la oleaginosa se ubicó en $143.000 la tonelada.

Esta mejora mejora en los precios comenzó a verse en las ventas de las últimas jornadas.

Según la plataforma SIO-Granos, que registra las operaciones de compra-venta en el mercado interno, hasta las 19 de se llevaban comercializadas 112.893 toneladas de soja, frente a las 36.323 toneladas negociadas ayer y 20.833 toneladas del lunes.

La quinta edición de este esquema cambiario diferencial tiene como novedad respecto a las versiones anteriores, que las exportadoras que adhieran al programa deberán liquidar el 75% de las divisas al tipo de cambio oficial ($350 por dólar), mientras que el restante 25% será de "libre disponibilidad".

Para el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), David Miazzo, el tipo de cambio promedio ponderado se ubicará de esta forma dentro de un rango de entre $440 y $450 por dólar, dependiendo del movimiento que pueda tener la cotización CCL durante la vigencia de la medida.

Este tipo de cambio daría lugar a una capacidad teórica de pago mayor para los exportadores, lo que haría viable que la cotización trepe en torno a $150.000 la tonelada de soja.

Antes de la medida, "la capacidad de pago era de $120.000 la tonelada, pero como había muy poca oferta de soja, el disponible estaba en $130.000. Hoy ya se está acomodando el precio", señaló a Télam el especialista.

Según Miazzo, "esto es un incentivo para el productor por el alza en el precio. Hay productores que están necesitados de vender, primero porque la venta de soja viene muy frenada desde el último dólar soja de mayo y porque estamos entrando en época de siembra, por lo que se necesita liquidez para los insumos y labores".

"Con todo esto, va a haber productores que claramente van a vender y no pueden esperar a después de las elecciones. Hoy hay cerca de 10 millones de toneladas por vender, que valen US$ 5.300 millones. Se está esperando que se venda unos US$ 2.500 millones, el 50% de lo que resta. Yo creo que va a ser entre un 30% o 40%, una 3 o 4 millones de toneladas valuadas en US$ 1.500 millones", agregó Miazzo.

En lo que respecta al uso de las divisas de "libre disponibilidad" por parte de las agroexportadoras, el economista planteó que "la medida es bastante abierta en cuanto a esto y se le está diciendo que esas divisas son libres y que pueden hacer lo que quieran con las mismas".

Sin embargo, planteó que "está claro que el acuerdo es que el exportador no haga lo que quiera con los dólares, sino que los traiga al CCL para mejorale el precio al productor, originar más soja y así exportar mas subproductos. El acuerdo tácito es que se traigan para esto", remarcó Miazzo.

Por su parte, el responsable del Área de Análisis de Mercados de la corredora Grassi, Ariel Tejera, indicó que se está "frente a un mecanismo más difuso en base a cómo calcular el tipo de cambio. Esto nos llevaría a la posibilidad de calcular un nuevo tipo de cambio que rondaría entre $445 o $455 pesos por dólar".

"Considerando este tipo de cambio hipotético y tomando la capacidad teórica de la exportación, podemos pensar que este se podría ubicar en un rango de $149.000 a $159.000", dijo Tejera.

Para el especialista, "claramente los precios van a variar en base a la puja interna entre la oferta y la demanda, a los cuales, por el momento, les está siendo difícil encontrarse, y que tampoco va a estar solamente por lo que pueda pagar el exportador, sino también por la fluctuación que pueda tener el dólar y los precios de los subproductos en los mercados internacionales y tambin de las necesidades de las vendedores, que no parece ser demasiadas".

Por último, un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (Bccba) coincide en los cálculos realizados por Miazzo y que lo que la medida busca es elevar los ingresos de los agroexportadores y que puedan pagar un precio mayor en el mercado interno.

En ese marco, la entidad bursátil estimó que el precio de la soja podría ubicarse en un promedio de $150.000 tonelada.

La Bolsa de Cereales de Córdoba calculó que el tipo de cambio diferencial que surge del nuevo programa se ubicaría dentro de un rango de entre $420 y $450 por dólar, lo que podría movilizar la venta de alrededor de 4,5 millones de toneladas de soja, por un monto total estimado en torno a US$ 2.500 millones.

