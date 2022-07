Ricardo Centurión se entrena en Vélez mientras define su futuro

El delantero Ricardo Centurión volvió hoy a entrenarse como jugador de Vélez Sarsfield pero no será tenido en cuenta por Alexander Medina y se le buscará un nuevo club, después de su frustrado paso por San Lorenzo.

El futbolista publicó hoy en su cuenta oficial de Instagram una foto con la vestimenta del "Fortín" donde se entrenó de manera diferenciada al plantel principal dirigido por el "Cacique" Medina.

De hecho, los futbolistas que el domingo por la noche empataron contra River Plate (2-2) por la octava fecha del torneo 2022 practicaron en turno vespertino.

"Me gustaría tener una chance de hablar con el 'Cacique' Medina. No me lo crucé en Vélez aún", sostuvo el jugador en declaraciones a 'TyC Sports'.

"Necesito volver a entrenarme y no quiero hacerle daño a Vélez. La idea es ponerme bien físicamente y veremos qué club se fija en mí", agregó el también exfutbolista de Boca Juniors y San Pablo de Brasil.

El club de Liniers es dueño de la mitad de la ficha de "Ricky" Centurión y la otra parte pertenece a Racing Club.

Ambas dirigencias acordaron que Centurión deberá buscar un nuevo destino pero mientras tanto Vélez se hará cargo del sueldo del futbolista.

Centurión estaba a préstamo en San Lorenzo hasta diciembre pasado, pero el club rescindió de manera unilateral el vínculo por reiterados actos de indisciplina.

Vélez invirtió en Centurión en julio de 2020 una suma superior a los dos millones de dólares, que le abonó a Racing Club.

Con información de Télam