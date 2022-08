Atlético Tucumán empató con Tigre y sigue firme como líder del torneo

Atlético Tucumán empató sin goles ante Tigre y continúa como único líder, en un encuentro jugado esta tarde en el Monumental de Victoria por la 14ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

A raíz de la igualdad, el "Decano" finalizará la fecha como único puntero: suma 29 unidades y le sacó cuatro de distancia a Gimnasia y Esgrima La Plata, que mañana se pondrá al día en Santa Fe contra Unión. Tigre llegó a 18 y quedó en el 14to lugar.

El encuentro arrancó siendo entretenido con dos equipos que mostraron buenas intenciones, pero de a poco se fue diluyendo por la falta de creatividad en la generación de juego.

Tigre tuvo más la pelota a lo largo de la primera etapa, pero no logró ser vertical ni consiguió jugadas claras, salvo con algún remate desde afuera del área y alguna aproximación con centros desde los costados.

El líder del torneo, por su parte, jugó cerca de su propio arco con el objetivo de esperar al rival y intentar salir rápido de contragolpe, algo que consiguió en pocas oportunidades.

Los dirigidos por el entrenador Lucas Pusineri no generaron peligro en el arco defendido por Manuel Roffo, aunque lo incomodaron con algunos disparos de media distancia.

A pesar de no tener tanto la pelota en su poder, el "Decano" tucumano no se desesperó y si bien no lastimó en el arco de enfrente, tampoco pasó problemas en el propio.

El segundo tiempo fue más de ida y vuelta, los dos equipos se soltaron y salieron con mayor convencimiento que lo mostrado en los primeros 45 minutos.

Mejoró la visita, que hizo valer su condición de puntero con mayor manejo de la pelota, paciencia y con el equipo inclinado en campo rival para generar varias situaciones de gol, aunque sin poder ser efectivo por errores propios y por el buen trabajo del arquero Roffo, la figura del partido.

De cara al final del partido, los dos equipos siguieron activos, aunque el visitante estuvo un poco más sólido, y con la mente puesta en el arco rival, con algunas intervenciones de ambos arqueros, lo que dejó ver un tramo final atractivo.

En la próxima jornada (15ta) Atlético Tucumán recibirá a Barracas Central, mientras que Tigre visitará a Colón de Santa Fe.

=Síntesis=

Tigre: Manuel Roffo; Lucas Blondel, Brian Leizza, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Ijiel Protti, Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger, Alexis Castro; Mateo Retegui, Facundo Colidio. DT: Diego Martínez.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Augusto Lotti, Ramiro Ruiz Rodriguez. DT: Lucas Pusineri.

Cambios: en el segundo tiempo: 16min. Pablo Magnin por Colidio (T); 23min. Lucas Menossi por Protti (T), Agustín Obando por Castro (T); 27min. Mateo Coronel por Lotti (AT); 35min. Francisco Di Franco por Tessuri (AT); 48min. Cristian Menéndez por Rodriguez (AT), Gastón Gil Romero por Pereyra (AT).

Amonestados: Acosta (AT), Carrera (AT); Fernández (T), Blondel (T), Zabala (T), Pereyra (AT).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental de Victoria.

Con información de Télam