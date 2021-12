Por no querer vacunarse, Herbert no podrá jugar en Australia y Mahut deberá formar otra dupla

El francés Pierre Hugues Herbert no podrá jugar el Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año a desarrollarse en Melbourne del 17 al 30 de enero próximo, por no haberse vacunado contra el coronavirus, de manera que compañero Nicolás Mahut, con quien ganó el mes pasado el Masters de Turín, formará otra dupla.

En ese contexto, para poder jugar el Abierto de Australia cada tenista debe sí o sí estar vacunado contra el coronavirus, y la decisión del francés Herbert de no hacerlo lo marginó del torneo, en la primera baja importante por esa razón, según consignó al periódico deportivo español AS.

Herbert y Mahut conquistaron este año el abierto de Roland Garros, el quinto torneo de Grand Slam de su palmarés, y además se coronaron campeones en noviembre último del Masters de dobles jugado en Turín, siendo la segunda vez que obtuvieron el título ya que también se habían consagrado en Londres 2019.

"Herbert empezó a reflexionar en el pasado US Open y en el torneo de Amberes me confirmó su decisión. No ha querido vacunarse hasta ahora y ahí están las consecuencias. Es consciente de que esto podría complicar seriamente su temporada", expresó Mahut, preocupado por la situación, en declaraciones al periódico francés L'Equipe.

"No estoy del lado de la gente que juzga y que dice si está bien o está mal. Respeto su decisión. En mi caso me vacuné muy temprano, pero lo entiendo, es una elección muy personal y no quiero entrar en polémicas con él", añadió Mahut.

Mahut, ubicado en el quinto puesto del ranking mundial de dobles de la ATP (Herbert está octavo) anunció que competirá en Melbourne Park junto a otro francés, Fabrice Martin, situado en el casillero 27.

