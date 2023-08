Messi, el rey Midas del Soccer

Lionel Messi, como en cada paso que dio en su carrera, todo lo que tocó lo convirtió en oro y por eso no es extraño lo que sucedió en los primeros cinco partidos con Inter Miami, que ya está en las semifinales de la Leagues Cup, competición entre los equipos de la MLS de los Estados Unidos y de la Liga MX de México.

Cuenta la mitología griega, que Midas reinó en Frigia, en una zona que ahora pertenece a Turquía, y que no sólo llevó a su reinado al mayor esplendor entre el 740 a. C. y el 696 a. C., aproximadamente, sino que también logró expansión geográfica y allí nació el mito de su capacidad de convertir en oro todo lo que tocaba.

Esto último se lo dio Dioniso, considerado uno de los dioses olímpicos, como fruto de la hospitalidad de Midas.

¿Qué tiene que ver esto con Messi? Mucho. Es que el astro rosarino aterrizó hace apenas semanas en Miami, se calzó la camiseta con la 10 en la espalda y torció la historia de un club considerado "perdedor", que por algo ocupa la última posición de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

Hasta la llegada de Messi, la franquicia que tiene como accionista al exfutbolista inglés David Beckham, llevaba 11 partidos sin conocer la victoria, con un récord de ocho caídas y tres empates en la MLS.

En ese momento, Messi, como Midas, llegó y tocó a Inter Miami para convertirlo en un equipo de oro macizo: cinco victorias en fila -una por penales ante Dallas- y llevarlo a las semifinales de la Leagues Cup.

La cita ahora lo tendrá ante Philadelphia, el próximo martes con horario por confirmar, mientras que del otro lado esperarán Monterrey de México, con los argentinos Esteban Andrada, Maximiliano Meza y Rogelio Funes Mori, y Nashville SC.

Como todo reinado, el de Messi tiene amantes y detractores, le sucedió a lo largo de su carrera cuando ganaba todo en Barcelona y no se le daba en Argentina y también cuando se revirtió la tendencia y pasó a ser campeón del mundo con el equipo nacional y a no obtener la Champions League con PSG.

Por eso es que no es la excepción en este nuevo paso por Inter Miami y los medios mexicanos, con mucho encono sobre la figura del argentino, que los dejó afuera del último Mundial con un tanto y otro de Enzo Fernández, comenzaron a atacarlo por los "beneficios arbitrales" en estos partidos.

A esta ola de críticas se le sumó el entrenador de Orlando City, el colombiano Óscar Pareja, una de las cinco víctimas de Messi en este camino, que calificó de "circo" a la competición y afirmó que el astro debió "irse expulsado por doble amarilla" en la conferencia de prensa posterior a la derrota en el clásico de la Florida (3-1, con dos de Leo).

Pero del otro lado del mostrador, no solamente los fanáticos del fútbol, o mejor dicho soccer, colmaron las entradas para verlo por una vez en sus vidas.

Así, figuras como el astro de la NBA Lebron James, considerado como uno de los mejores de la historia del básquetbol, o la exnúmero del mundo en el tenis femenino Serena Williams, se acercaron para ver en vivo y directo el debut contra Cruz Azul de México, en el que Messi se convirtió en héroe a los 50 minutos del segundo tiempo y convirtió en oro un tiro libre para el 2-1.

En el medio de este corto recorrido en el que las camisetas rosas de Inter Miami se expanden por el mundo con su apellido y la 10 en la espalda, al igual que el reinado de Midas creció hacia el Este durante varias décadas, se plegaron dos viejos conocidos y amigos: Sergio Busquets y Jordi Alba.

Los españoles llegaron también para darle un salto de calidad, una salida limpia con la pelota en el primer pase y puntualmente Alba le dará desborde y centro atrás, como contra Dallas, como contra un sinfín de rivales en la época dorada de Barcelona.

"Este torneo empezaron a jugarlo 47 equipos. Y Miami, que está en el último lugar de su zona, está en semifinales", sentenció Gerardo Martino, el entrenador también rosarino y conocido de Leo en la Selección y en Barcelona.

La enérgica respuesta llegó después de una pregunta en la que le hicieron pensar si era fracaso o no que Inter Miami no llegue a todas las finales. Es que en Estados Unidos ya saben que Messi es el rey Midas del Soccer....

Con información de Télam