El argentino Bou marca en el fútbol de la MLS de los Estados Unidos

El delantero argentino Gustavo Bou convirtió esta noche uno de los tantos del New England Revolution, que igualó 2-2 como visitante de Cincinnati, en la continuidad del fin de semana número 19 de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos, que en dos semanas contará con la llegada del astro Lionel Messi.

El atacante entrerriano, de 33 años y oriundo de Concordia, estableció el 2-1 parcial, con un disparo esquinado, junto al poste derecho, a los 24 minutos de la primera etapa.

De este modo, el exdelantero de Racing Club, River Plate y Gimnasia La Plata, entre otras instituciones, sumó su cuarta conquista en el certamen, según el sitio Soccerway.

En Cincinnati, puntero de la Conferencia Este con 44 unidades, se alistaron los también argentinos Luciano Acosta (ex Boca Juniors) y Alvaro Barreal (ex Vélez Sarsfield).

Además, el mediocampista cordobés Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso obtuvo dos goles (uno de ellos, olímpico) en la victoria de su equipo, Minnesota United, sobre Portland Timbers, por 4-1.

La primera conquista del exjugador de Talleres de Córdoba y Boca Juniors llegó a través de una falta directa, desde un tiro de esquina, a los 48m. de la primera parte.

Y el segundo tanto se dio a los 32m. del segundo período, con un toque en la boca del arco, tras un centro desde la derecha.

En el Portland Timbers se alineó el exdefensor de Banfield, Claudio Bravo.

A su vez, Inter Miami, la franquicia a la que se sumará Messi en los próximos días, igualó 1-1 con Austin.

En el equipo de la Florida marcó el venezolano Josef Martínez, mientras que el flamante DT, el también rosarino Gerardo ‘Tata’ Martino, presenció el cotejo en el palco del estadio.

Para Inter se alinearon Benjamín Cremaschi y Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia), mientras que en la escuadra de Texas actuaron Sebastián Driussi (ex River) y Emiliano Rigoni (ex Belgrano de Córdoba).

Orlando City, con un gol del exdelantero de Banfield, Ramiro Enrique, le ganó por 3-1 a Chicago Fire.

Otros marcadores: Columbus Crew 2-New York Red Bulls 1; Toronto 0-Real Salt Lake 1; St. Louis City 2-Colorado Rapids 0; Kansas City 3-Vancouver Whitecaps 0; FC Dallas 2-Los Angeles FC 0; Nashville SC 2-DC United 0.

Con información de Télam