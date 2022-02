Quimsa repudió los gritos homofóbicos de sus hinchas contra Sebastián Vega

La dirigencia de Quimsa de Santiago del Estero emitió hoy un comunicado en el que repudió los gritos y cantos homofóbicos de sus hinchas contra el alero Sebastián Vega, en el partido de la noche del jueves entre el local y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

"La HCD de la Asociación Atlética Quimsa, rechaza la conducta desafortunada de algunos inadaptados que anoche durante el tercer cuarto del partido, perturbaron con sus cánticos al jugador Sebastián Vega", escribieron en la cuenta oficial de Twitter.

El hecho se dio sobre el cierre del tercer período cuando el exjugador de la institución santiagueña fue receptor de diferentes insultos homofóbicos en el momento que su entrenador decidió reemplazarlo.

Vega, una de las figuras de Gimnasia, se enojó y debió ser calmado por el capitán, el pivote Diego Romero, mientras el partido se detuvo durante al menos 10 minutos.

"Esta institución repudia y no comparte esta actitud, que nada tiene que ver con el pensamiento del club hacia uno de los jugadores más recordados y valorados que vistieron nuestra camiseta y que llevaron a nuestro club a conseguir el título de Campeón de la Liga Nacional", continuó el comunicado.

"Demás está decir su calidad de persona y que siempre tuvo un comportamiento ejemplar con la familia de Quimsa", concluyó.

Vega es uno de los mejores basquetbolistas de los últimos años en la Liga Nacional, con pasos por Central Entrerriano de Gualeguaychú en sus comienzos y luego por Peñarol de Mar del Plata, Boca, Quimsa -dos veces-, Libertad de Sunchales y desde 2018 en Gimnasia.

"Estaba todo el tiempo en guardia, gastando mucha energía en otras cosas que en lo que realmente tenía que consumirla, en entrenar y trabajar. Y por ahí, ocultar un montón de cosas, hacen que uno se sienta mal, que uno no se sienta como quiere, que eso lo lleve a estar en condiciones donde no se siente cómodo. Esto provocaba que me lesionara", contó Vega en una entrevista brindada a la Confederación de Básquetbol en abril del 2021.

Con información de Télam