Temperley recibe mañana a San Martín de San Juan en la Primera Nacional

Temperley recibirá a San Martín de San Juan, en un partido entre dos equipos que están intentando clasificarse para el reducido por el segundo ascenso, a jugarse mañana por la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se desarrollará este viernes desde las 20 en el estadio Alfredo Martín Beranger, lo televisará TyC Sports y será arbitrado por Felipe Viola.

En tanto, a las 18, Aldosivi de Mar del Plata será local en el estadio José María Minella ante Atlético de Rafaela, con el arbitraje de Fabrizio Llobet, por la 27ma. fecha de la Zona B.

Se ingresó en la recta final de la primera parte de la temporada y cada punto adquiera importancia para llegar al primer puesto y jugar la final por el único ascenso directo, o bien por ubicarse entre el segundo y octavo lugar e ingresar al reducido.

Los mismo sucede en la parte baja de las tabla de cada zona en donde los últimos descenderán y los anteúltimos jugarán entre ellos para definir quien sigue en la Primera Nacional.

Temperley, con ocho partidos sin perder, y San Martín de San Juan, tienen 42 unidades. Están en el octavo y noveno puesto, determinado por el saldo de goles, por lo tanto en el sur bonaerense se jugarán tres unidades valiosos en la lucha por llegar al reducido en el cual competirán 15 equipo, siete por zona más el perdedor de la final que ingresa en la segunda fase.

En Mar del Plata, Aldosivi, con 30 puntos y a siete del reducido, se juega muchas de sus posibilidades de seguir con ilusiones de clasificar ante Rafaela, con 42 y cinco fechas sin derrotas, que por ahora ingresa

-Zona A, 31ra. fecha-

Sábado, a las 15.00: San Telmo-Defensores Unidos

Sábado, a las 15.30: Defensores de Belgrano-Güemes

Sábado, a las 16.00: Nueva Chicago-Alvarado

Sábado, a las 19.00: Estudiantes (Río Cuarto)-Patronato de Paraná

Sábado, a las 21.00: San Martín (Tucumán)-Flandria

Domingo, a las 13.10, por TV: Almirante Brown-Deportivo Morón

Domingo, a las 15.00: Almagro-Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Lunes, a las 21.10, por TV: All Boys-Gimnasia (Mendoza)

Libre: Agropecuario de Carlos Casares

-Zona B, 27ma. fecha-

Sábado, a las 11.00: Deportivo Madryn-Estudiantes (BA)

Sábado, a las 14.00, por TV: Tristán Suárez-Atlanta

Sábado, a las 15.30: Villa Dálmine-Brown de Adrogué

Sábado, a las 15.30, por TV: Chacarita-Racing (Córdoba)

Sábado, a las 18.10, por TV: Independiente Rivadavia-Gimnasia (Jujuy)

Domingo, a las 15.30: Deportivo Maipú (Mendoza)-Quilmes

Domingo, a las 15.30: Mitre (Santiago del Estero)-Deportivo Riestra

Domingo, a las 15.30; Chaco For Ever-Ferro Carril Oeste

+ Posiciones +

. Zona A: Almirante Brown 51 puntos; Agropecuario 47; Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 44; San Martín (T) y Deportivo Morón 43; Temperley, Gimnasia (M) y San Martín (SJ ) 42; Estudiantes (RC) 40; Defensores Unidos 39; All Boys 35; Patronato y Güemes (SE) 34; Alvarado 33; Almagro 30; Brown (PM) 29; Flandria 26; San Telmo 24.

- Zona B: Chacarita 52 puntos; Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú 51; Quilmes 43; Atlético Rafaela 42; Riestra 38; Ferro y Brown (A) 37; Mitre (SE) 35; Deportivo Madryn 34; Atlanta 32; Gimnasia (J) 31; Estudiantes (BA) y Aldosivi 30; Racing (C) 27; Chaco For Ever 24; Tristán Suárez 23 y Villa Dálmine 19.

