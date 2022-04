Chacarita le ganó a Almagro y se acomodó en la tabla

Chacarita logró hoy su segunda victoria consecutiva, al imponerse de visitante a Almagro por 3 a 1 en partido de la novena fecha de la Primera Nacional.

El equipo de José Ingenieros, que sufrió dos expulsiones (Dante Cardozo a los 27m PT y Juan Da Rosa a los 13m ST), se puso en ventaja con un gol de Enzo Fernández (4m PT).

Pero el "Funebrero", que venía de golear a Alvarado, lo dio vuelta con tantos de Ricardo Blanco (13m PT) y un doblete de Leandro Godoy (34 y 46m PT). La victoria lo llevó al séptimo puesto, con 14 unidades (junto con Riestra).

Flandria, por su parte, goleó a San Martín de San Juan por 4 a 0. Lautaro Gordillo (24m PT), Brian Ferreyra (13m ST), Gastón Mansilla (17m ST) y Juan Ignacio Barbieri (35m ST) convirtieron para del "Canario".

Y en el otro partido de este sábado, Gimnasia y Esgrima de Mendoza goleó por 5 a 1 de visitante a Villa Dálmine.

Mañana, en tanto, Brown de Adrogué intentará acercarse al líder, Belgrano de Córdoba, en su visita a Nueva Chicago.

Brown tiene 18 unidades contra 22 de los cordobeses, que ayer le ganaron a All Boys por 2 a 1.

Resumen de la novena fecha:

-Viernes: Estudiantes (Río Cuarto) 0 - Atlético Rafaela 0, Belgrano 2 - All Boys 1 y Gimnasia (Jujuy) 1 - Chaco For Ever 1.

-Hoy: Flandria 4 - San Martín (San Juan) 0, Villa Dálmine 1 - Gimnasia (M) 5 y Almagro 1 - Chacarita 3.

-Mañana: Nueva Chicago-Brown (Adrogué) (14:30); Ferro-Agropecuario, Alvarado-Brown (PM) y Deportivo Morón-Estudiantes (BA) (15:30); Deportivo Maipú-Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn-Santamarina (16:00); Almirante Brown-San Telmo (17:05, TyC Sports); Temperley-Atlanta (19:10, TyC Sports); Independiente Rivadavia-Tristán Suárez (20:30).

-Lunes: Deportivo Riestra-Güemes (Santiago del Estero) (15:40, TyC Sports); Mitre (Santiago del Estero)-Instituto (19:05, TyC Sports) y Quilmes-San Martín (Tucumán) (21:10, TyC Sports).

Libre: Sacachispas.

Posiciones:

Belgrano, 22 puntos; Brown (A), 18; San Martín (T), 17; Instituto y Brown (PM), 16; Almirante Brown, 15; Riestra y Chacarita, 14; All Boys, Chaco For Ever y Estudiantes (RC), 13; Madryn y Defensores de Belgrano, 12; Atlanta, Quilmes, Morón, Chicago, Estudiantes (BA), San Martín (SJ), Gimnasia (J) y Almagro, 10; Gimnasia (M), Sacachispas, Agropecuario, Rafaela y Dep. Maipú, 9; Temperley, Independiente Rivadavia y Flandria, 8; Alvarado y Villa Dálmine, 7; Ferro y San Telmo, 6; Tristán Suárez y Santamarina, 5; Güemes (SdE), 4; Mitre (SdE), 3.

Con información de Télam