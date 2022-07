Tres clásicos y un desfile de modelos con más de 200 diseños en el hipódromo de Palermo

En el hipódromo de Palermo se correrán mañana tres clásicos durante un programa con 13 carreras en total y también habrá un novedoso desfile de modelos con más de 200 diseños en la Tribuna Oficial, organizado junto a la Universidad de Palermo.

El Clásico Guillermo Paats se largará en el primer turno, a las 13, sobre la distancia de los 1.000 metros de arena con 4 potrillos y 2 potrancas de 3 años anotados en las gateras.

El premio de la prueba es de 1.235.000 pesos y se destaca Señor Artista, un hijo de Señor Candy que tiene un récord de 2 triunfos oficiales sobre 4 salidas.

Su jockey será el joven Rodrigo Bascuñán, que viene de ganar en este escenario por 2 cuerpos sobre Le Cornette en 54s 62/100 para la recta palermitana.

Los otros participantes son Must Be You, Fuego Valyrio, Marshallico, Free Security y Louisiana.

A las 16.30, después del primer desfile de modelos previsto para las 16, será el turno del Clásico Old Man, una prueba de Grupo 3 sobre 1.400 metros con un premio de 1.490.000 pesos. Hay 8 potrillos de 3 años anotados en los partidores.

Fiolo Boss, un hijo de Holy Boss surge como candidato y defiende los colores del stud Chico Carlos de la ciudad de Azul. Su jockey es William Pereyra y su cuidador es Juan Saldivia.

El 19 de marzo debutó en Palermo con una victoria por 4 cuerpos de ventaja sobre Super Tradizión en 1m 21s 60/00 para los 1.400 metros. Dejó una notable impresión. Todo dicho. Sus rivales son The Best Hit, Sin Excusas, Es de Temer, Twitch Hurricane, Sea Wolf, Super Win y Jovis.

A las 17.30 se largará el Clásico Manuel Guiraldes, otra prueba de Grupo 3 sobre 1.400 metros de arena. El premio es de 1.490.000 pesos y hay 6 potrancas de 3 años en las gateras.

Sing Sing Sing, una hija de Remote asoma como favorita. Pertenece al stud Firmamento y será corrida por el jockey Martín Valle. Tiene 3 salidas y ganó en sus dos últimas presentaciones en San Isidro. Mañana baja a Palermo para intentar seguir por la senda del triunfo. Su entrenador es Carlos Daniel Etchechoury, palabra mayor si la hay en el mundo de los cuidadores.

El lote de potrancas se compone de Obia Star, Full Street, Kiev Princess, Broceliande y Green Gasa. La reunión tendrá incrementos garantizados por valor de 13.800.000 pesos, una linda cifra para acertar alguna carrerita con una jugada combinada como puede ser el Pick Cuatro de la séptima carrera o el Triplo de la octava competencia.

Turf, desfile de modelos y un hipódromo que busca matizar la actividad hípica con diferentes propuestas culturales y entretenidas para la familia. Habrá varias opciones gastronómicas en el Patio de Comidas.

Con información de Télam