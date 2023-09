Con doblete de Vegetti, Vasco da Gama de Ramón Díaz goleó a Coritiba en Brasil

(Cierra jornada)

El delantero argentino Pablo Vegetti convirtió dos goles en la victoria de Vasco de Gama, dirigido por el riojano Ramón Díaz, sobre Coritiba como local por 5 a 1, en la continuidad de la 24ta fecha de la liga brasileña.

El volante José Gabriel (8m. PT) abrió el marcador para la institución de Río de Janeiro, mientras que el atacante Rossi (34m. PT) amplió la diferencia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el complemento, el santafesino Vegetti liquidó el encuentro con un doblete, primero mediante una volea (5m. ST), y luego con un cabezazo (18m. ST), para que el delantero Gabriel Pec (36m. ST) firme el quinto y último tanto del local.

Coritiba, donde fue titular el atacante argentino Marcelino Moreno, ex Lanús, descontó a través del mediocampista colombiano Sebastián Gómez (35m. ST).

Con esta victoria, el conjunto de Ramón Díaz, donde también ingresó el extremo nacional Luca Orellano, ex Vélez Sarsfield, alcanzó las 23 unidades en la liga brasileña, dos por debajo de Bahia, último en zona de salvación por el descenso.

En otro encuentro disputado hoy por la 24ta jornada, Inter de Porto Alegre, dirigido por el DT argentino Eduardo Coudet, cayó como visitante frente a Athletico Paranaense por 2 a 1.

En el conjunto local fueron titulares los argentinos Lucas Esquivel, defensor ex Unión de Santa Fe y Bruno Zapelli, volante ex Belgrano de Córdoba, mientras que el atacante Tomás Cuello, ex Atlético de Tucumán, ingresó como relevo.

Por su parte, en Inter, que marcha en el puesto 12 de la tabla, último escalón que clasifica a la Copa Sudamericana, fue titular el lateral Fabricio Bustos, ex Independiente, mientras que el zaguero Gabriel Mercado, ex River Plate, ingresó desde el banco.

La jornada la cerró Gremio con su victoria sobre Palmeiras por 1 a 0 con gol de Joao Pedro antes de los 10 minutos del primer tiempo.

Ahora Gremio, en el que fue titular el volante argentino Franco Cristaldo, alcanzó el tercer puesto del Brasileirao, justamente a una unidad del escolta Palmeiras, pero muy alejados del líder Botafogo.

La 24ta jornada del Brasileirao continúa de la siguiente manera:

Viernes: Corinthians-Botafogo (20.00).

Sábado: Atlético Mineiro-Cuiaba (21.00).

= Posiciones =

Botafogo con 51 puntos; Palmeiras 44; Gremio 43; Bragantino 42; Fluminense 41; Paranaense y Flamengo 40; Fortaleza 38; Atl. Mineiro 34; Cuiabá, Cruzeiro e Internacional 29; San Pablo 28; Corinthians 27; Goias 26; Bahia 25; Santos 24; Vasco da Gama 23; América MG 17 y Coritiba 14.

Con información de Télam