Nueva Zelanda goleó a Australia por 40-14 y quedó a paso de su octavo Rugby Championship

El seleccionado de Nueva Zelanda venció hoy a Australia por 40 a 14 (PT 17 a 0) y quedó a un paso se ganar por octava vez el Rugby Championship ya que obliga a que Sudáfrica le gane este mediodía a Argentina por 40 a más puntos, en el partido que cerrará el certamen,

El encuentro se jugó en el Eden Park Stadium de Auckland y de esta manera los All Blacks culminaron con 19 puntos y un saldo de puntos de +67, contra los 14 de Sudáfrica con +28, cerrando Australia con 10 y Argentina con nueve.

Los puntos de Nueva Zelanda se concretaron con tries de Will Jordan, Sam Whitelock, Codie Taylor, Samisoni Taukei'aho y un try penal, con tres penales y dos conversiones de Richie Mo'unga.

Para Australia los tries fueron dos y marcados por Folau Fainga'a y Jordan Petaia, convertidos por Bernard Foley y Reeece Hodge,

Si Sudáfrica vence a Argentina con punto bonus ofensivo (diferencia de tres tries o más que Los Pumas) serán primeros con los All Blacks con 19 unidades, y si triunfan sin bonus quedarían con 18.

En el desempate se toman en cuenta: 1) Mayor número de triunfos, ambos sumarían cuatro 2) Resultados entre los equipos igualados, cada uno ganó un cotejo y 3) Mayor saldo de puntos, el que sería tomado en cuenta en esta definición con clara ventaja de los neozelandeses.

El Rugby Championship se juega desde 2012 y de las nueve ediciones Nueva Zelanda logró siete, Australia y Sudáfrica una, cifras que marcan, más allá de alguna merma en el rendimiento, la enorme supremacía de los All Blacks.

Nueva Zelanda formó con Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Caleb Clarke; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Dalton Papali'i y Akira Ioane; Samuel Whitelock y Brodie Retallick; Tyrel Lomax, Codie Taylor y Ethan de Groot.

Por su parte, Australia lo hizo con Andrew Kellaway; Tom Wrigth, Len Ikitau, Lalakai Foketi y Marika Koroibete; Bernard Foley y Jake Gordon; Harry Wilson, Pete Samu y Rob Valenti; Caderyn Neville y Jed Holloway; Allan Alaalatoa, David Porecki y James Slipper.

Con información de Télam