La Primera Nacional ya tiene su calendario 2022 con 37 fechas y dos ascensos

(corrige número de fechas)

La Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino, ya tiene definido su calendario 2022 con el torneo llamado "Malvinas Argentinas" que tendrá 37 fechas, un ascenso directo y otro mediante un reducido.

El sorteo realizado esta mañana en el predio Julio Humberto Grondona de la AFA en Ezeiza contó con la participación del presidente Claudio Tapia y el titular de la divisional, Marcelo Achile.

El resto de los representantes de los equipos participantes observaron el sorteo a través de la plataforma Zoom.

El torneo bautizado "Malvinas Argentinas" por el 40° aniversario de la guerra comenzará el segundo fin de semana de febrero, estrenará un nuevo formato con dos ascensos a la LPF y contará con el regreso de los descensos.

El equipo que sume más puntos en las 37 fechas del campeonato será el campeón y el primer ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino.

El segundo y el tercer mejor clasificado se sumarán directamente al Reducido en cuartos de final y semifinal, respectivamente.

De los puestos cuatro al trece jugarán la primera fase donde el mejor clasificado será local y contará con ventaja deportiva, ya que serán encuentros únicos, a excepción de la semifinal y final que serán partidos de ida y vuelta.

En cuanto a los descensos, por ahora habrá dos equipos que bajarán a las categorías menores (Primera B en el caso de los directamente afiliados y Federal A para el resto).

Todavía se analiza la posibilidad de reincorporar las promociones donde el tercer peor clasificado jugaría una final contra el ganador de una final entre un equipo del torneo Federal A y otro de la Primera B.

Entre los 37 participantes de uno de los torneos más numerosos del Mundo (superado, por ejemplo, por la segunda división de Egipto que tiene 48 clubes y se juega en tres grupos de 16) habrá cuatro nuevos equipos: Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Flandria y Sacachispas.

El sur del país tendrá dos representantes con el "clásico del Golfo" entre Deportivo Madryn y Guillermo Brown, que se disputará en la séptima fecha en el estadio del primero.

Gimnasia de Jujuy encabeza el otro extremo del mapa del norte argentino que también contará con San Martín, de Tucumán; Güemes y Mitre, de Santiago del Estero; y Chaco For Ever.

El "lobo" jujeño, que descendió de la Primera División en 2009, fue uno de los beneficiados por el sorteo ya que no viajará a la Patagonia y recibirá a los equipos de Puerto Madryn (fecha 2 y 22) en la Tacita de Plata.

Chaco For Ever, el único equipo que no fue emparejado y debutará como visitante en la Isla Maciel contra San Telmo, tendrá que visitar dos veces Puerto Madryn ya que en la fecha 13 jugará contra Deportivo y en la 31 a Guillermo Brown.

La región de Cuyo contará con tres mendocinos (Independiente Rivadavia, Gimnasia y Maipú) y un sanjuanino (San Martín).

Córdoba tendrá tres equipos (Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto) y Santa Fe, una provincia tradicionalmente futbolera, solo tiene a Atlético de Rafaela.

Buenos Aires nuclea a la mayor cantidad de equipos con 22 participantes pero con distintas características geográficas.

En Capital Federal hay siete: All Boys, Atlanta, Defensores de Belgrano, Ferro, Nueva Chicago, Riestra, Sacachispas.

En la provincia de Buenos Aires hay doce: Almagro, Almirante Brown, Brown de Adrogué, Chacarita, Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Flandria, Quilmes, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez y Villa Dálmine.

Y el interior bonaerense tiene tres: Agropecuario de Carlos Casares, Alvarado de Mar del Plata y Santamarina de Tandil.

En dicho grupo también están los únicos tres clubes que fueron campeones en la Primera División: Chacarita, Ferro y Quilmes.

El largo torneo también tendrá varios clásicos y lo más importantes serán en las siguientes fechas:

Deportivo Madryn - G. Brown (fecha 7), Almagro - Estudiantes (fecha 13), All Boys - Chicago y Almirante - Morón (fecha 20), el clásico mendocino entre Gimnasia e Independiente, en la fecha 22, Chicago - Almirante (fecha 25), el duelo santiagueño entre Güemes y Mitre, en la 26, dos porteños como Atlanta - Chacarita y Riestra - Sacachispas (fecha 28), Chicago - Morón (fecha 29) y los cordobeses Belgrano e Instituto, se medirán en la 30.

Los candidatos para esta temporada se presume que serán nuevamente Ferro y Quilmes (quedará libre en la primera fecha).

Ambos llegaron a instancias definitorias en la anterior, y se sumarán Instituto de Córdoba -se armó con una gran base de jugadores de paso reciente en la LPF-, Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán, dos grandes del Interior.

Con información de Télam