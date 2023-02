Merolla está lejos de Boca, a 24 horas del cierre del libro de pases

El defensor y capitán de Huracán, Lucas Merolla, está "lejos" de pasar a Boca Juniors cuando falta un día para el cierre del libro de pases en el fútbol argentino.

La dirigencia del "Globo" no aceptó el último ofrecimiento de su par xeneize y por ahora están "lejos" de un acuerdo económico por el pase del zaguero.

Merolla no fue convocado por Diego Dabove para el partido de la noche del miércoles ante Yupanqui por los 32avos de final de la Copa Argentina, pero estará el próximo lunes 6 en el compromiso ante Banfield por la segunda fecha del torneo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pese al acuerdo contractual que tiene el jugador con el "Xeneize" hace varios días, Huracán y Boca tienen grandes diferencias en el monto de la transferencia.

El defensor y capitán quedará libre el próximo 30 de junio, pero desde la dirigencia no se quieren desprender por una suma que consideran "inferior" al valor del futbolista.

"Tenemos dignidad", aseguraron a Télam los dirigentes del "Globo" que asistieron al estadio Ciudad de Caseros para ver el debut en la Copa Argentina.

Si Merolla no sale en esta ventana de pases tiene en sus manos el nuevo contrato que le ofreció la dirigencia del club de Parque de los Patricios. En caso de elegir no firmar comenzará otra historia, ya que la institución no lo usaría en dicha condición.

Con información de Télam