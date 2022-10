Entre el muro de Insúa y el infalible Ortigoza, San Lorenzo le ganó sobre el cierre a Vélez

San Lorenzo venció a Vélez Sarsfield de local por 1 a 0, en el marco de la 24ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, con un penal en tiempo de descuento cobrado a instancias del VAR y ejecutado por el infalible Néstor Ortigoza, quien ingresó al campo de juego exclusivamente para hacerse cargo del remate.

Cuando se jugaban los minutos adicionados, Vombergar cabeceó y la pelota pegó en el brazo desplegado de De los Santos, lo que generó que todo San Lorenzo pidiera penal. Luego de solucionar un problema en el intercomunicador, el árbitro Andrés Merlos vio la acción en el monitor del VAR y lo cobró.

Allí el DT de San Lorenzo, Rubén Insúa, hizo entrar a Ortigoza. El veterano volante no falló y le dio los tres puntos a los de Boedo.

El partido tuvo muy pocas acciones delante de los arcos ya que el "catenaccio infranqueable" de Insúa funcionó a la perfección, porque el Vélez del "Cacique" Medina no logró romperlo.

Con este método San Lorenzo suma 13 empates y 7 victorias, que le dan 34 puntos y está octavo con Godoy Cruz y Tigre.

Vélez, por su parte, sigue anteúltimo con 19 unidades: sólo ganó tres partidos en este certamen, empató 10 y perdió otros 10.

Insúa no se movió de su línea de cinco con tres centrales más Giay y Braida como laterales-carrileros. Luego plantó a Mendez y a Elías como recuperadores y Cerutti y “Perrito” Barrios para abrir la cancha y alimentar a Bareiro.

Medina ubicó una línea de cuatro, Garayalde y Seoane como volantes de contención, Fernández de enlace con Bou unos metros por delante, Osorio de torre sobre los centrales rivales y Janson moviéndose por el sector izquierdo del ataque.

El viento cruzaba el campo de juego del Bidegain y eso perjudicaba a ambos equipos, por lo que en varias oportunidades hubo momentos en que el balón se movió de manera incierta y misteriosa. El conjunto resultó un partido gris y tedioso.

Recién en el minuto 25 hubo una emoción, cuando Barrios remató cerca de un palo luego de que Giay decidiera romper mandatos y pasar al ataque con velocidad y gambeta para meter un centro.

Vélez respondió a los 39m con Valentín Gómez, que tras una pared con Bou, llego al área y pateo fuerte para que Batalla se revolcara para evitar el tanto de los de Liniers. Y la última del primer tiempo fue para el local, un buen tiro de Cerutti que despejó Burián.

El complemento fue similar, aunque Vélez trató de asociar a sus futbolistas y crear acciones. Le faltó imaginación. Los cambios de uno y otro tampoco alcanzaron para cambiar el clima del cotejo.

Sobre el final, el "catenaccio criollo" de Insúa tuvo su rédito cuando Braida llegó hasta el fondo, desbordó y tiro un centro para que Vombergar cabeceara y la pelota diera en el brazo de De lo Santos. Durante el tiempo que demandó el cobro del penal Ortigoza calentó. Entró preparado. Y convirtió.

Luego quedaron tres minutos de partido en los que Vélez trato de asustar, pero la gente de San Lorenzo tapó con cánticos y así sellar la cosecha de tres puntos.

- Síntesis -

San Lorenzo: Augusto Batalla; Agustín Giay, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández y Malcom Braida; Juan Ignacio Méndez, Jalil Elías, Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insúa.

Vélez: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Emanuel Insúa; Mateo Seoane y Nicolás Garayalde; Julián Fernández; Walter Bou, Abiel Osorio y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Gol en el segundo tiempo: 56m Ortigoza (SL) de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 18m Agustín Martegani por Barrios (SL); 26m Andrés Vombergar por Bareiro (SL) e Iván Leguizamón por Bareiro (SL), 27m Lucas Pratto por Bou (VS) y Luca Orellano por Fernández (VS); 35m Santiago Castro por Osorio (VS); 42m Miguel Brizuela por Janson (VS); 55m Néstor Ortigoza por Méndez (SL).

Amonestados en el primer tiempo: 24m Gómez (VS); 45m Zapata (SL); 47m De los Santos (VS).

Amonestados en el segundo tiempo: 18m Giay (SL); 44m Seoane (VS); 48m Elias (SL).

Expulsado en el segundo tiempo: 41m Valentín Gómez (VS).

Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: San Lorenzo.

Con información de Télam