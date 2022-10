Brito confirmó que Francescoli ya está buscando al sucesor de Gallardo

El presidente de River Plate, Jorge Brito, aseguró que no hubo contactos con nadie y que Enzo Francescoli ya inició los trabajos de búsqueda para encontrar el sucesor de Marcelo Gallardo, quien no seguirá como entrenador del equipo en 2023.

"Enzo (Francescoli), como manager, tiene el desafío de buscar al sucesor y él sabrá cómo hacerlo. Ayer mismo le dije que se tome su tiempo, sin prisa y sin pausa, él sabrá cómo manejarse con las consultas”, dijo Brito en charla con la cadena ESPN.

Ante la consultas de algunos nombres, el dirigente opinó: "Escuche más de 10 nombres, pero no hay contactos con nadie. Tenemos tiempo y el domingo hay un partido especial por todo lo que significa. Luego, la semana que viene, seguiremos".

En cuanto al perfil, Brito explicó que "los técnicos más exitosos han venido desde River. Es una dato de la realidad y eso les da una ventaja en relación al resto, pero no es algo que deba ser excluyente para la elección".

Al tiempo que agregó: "No vamos a intentar que el técnico que le suceda a Gallardo haga lo mismo porque eso te hace fracasar. Tiene que tener su impronta, pero hay una filosofía River que debe respetarse. En eso se basará la búsqueda y Enzo la conoce muy bien".

En cuanto a los tiempos, Brito dio a entender que en 15 o 30 días se definirá la sucesión y que la semana próxima explicarán cómo es la programación de la pretemporada y los amistosos que se están planificando.

"Lo que les pido a los hinchas es que apoyen al próximo DT, que no lo comparemos, que sigamos siempre en esta comunión entre todos para seguir en este camino. Hay que seguir unidos que Marcelo nos enseñó", añadió el presidente de River.

"Es una decisión de las más difíciles que me toca como presidente, no hay que apurarse y ser pacientes. Lo que sí, lo vamos a manejar como siempre hacemos con mucha reserva y será un tema muy encriptado, lo vamos a manejar con cautela", enfatizó Brito.

Al opinar de la salida del DT, consideró: "Valoro el vínculo que nos quedó y cómo se terminó todo lo contractual. Marcelo siempre puso la institución por encima de todo, es un momento muy triste, pero que la gente no se deje engañar con cosas que se dicen".

"Hace ocho años y medio -agregó- nunca hubiéramos imaginado todo lo que pasó, cómo terminó el vínculo, el modo en que se va. Cuando pase este momento de tristeza lo vamos a recordar todos con alegría, no se termina Gallardo, se termina una etapa, él va a estar siempre".

Luego contó que "cuando renovamos hace un año, fue por un año, y era lo que se suponía que iba a pasar cuando firmamos. En el medio nos creamos expectativas en ese tránsito, pero sucedió algo que estaba entre las posibilidades”.

Mientras que sobre el momento de la decisión relató: "A lo largo de casi nueve años hubo muchos momentos de charla, esta vez lo noté muy convencido y aplomado y era determinante. Fue un año duro, pero la decisión estaba tomada".

Brito también respondió en ESPN sobre el momento difícil: “Cuando llegamos a River no había nada, ni para sueldos, ni para hacer una pretemporada y esto no me achica en lo más mínimo. Tenemos a Enzo Francescoli que está trabajando para lo que viene”.

Por último, Brito añadió que "Gallardo más que hacer, lograba, te ponía la vara muy alta y te desafiaba a que estemos siempre a esa altura y te obligaba a hacer lo mejor. Eso nos tiene que dejar que no hay que relajarse y que no podemos quedarnos en la zona de confort".

Con información de Télam