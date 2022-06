Marcone: "Soy un privilegiado por ser hincha de Independiente y estar acá"

El volante Iván Marcone se consideró "un privilegiado" por ser hincha de Independiente y haber concretado su incorporación al club que esta noche recibirá a Estudiantes de La Plata por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"Soy un privilegiado por ser hincha de Independiente y estar acá. Es lo más lindo que le puede pasar a un jugador. Ojalá le podamos dar a la gente buenos momentos", señaló Marcone en conferencia de prensa, al ser presentado de manera oficial como flamante refuerzo.

"Ser hincha de la institución y a la vez jugador es un plus. Espero poder darle a Independiente lo que necesite de mí. Antes me afectaba un poco el no poder estar acá. Estoy conociendo al grupo y tratando de adaptarme rápido. Creo que llego en el momento justo", apuntó el exBoca y Elche de España.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Marcone (32 años) dijo que llega al club de Avellaneda "muy bien" en el aspecto físico y que está habilitado para jugar ante Estudiantes, en caso que Eduardo Domínguez lo considere.

"Soy un jugador más posicional, pero el juego va evolucionando y cualquier jugador se puede adaptar a otras posiciones. El entrenador definirá eso para sacar lo mejor de cada futbolista", apuntó el futbolista surgido de Arsenal de Sarandí.

Marcone, quien firmó contrato hasta diciembre de 2024, confirmó que habló con Domínguez antes de su arribo: "Le compartí mis ganas de querer estar acá".

Con información de Télam