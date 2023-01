Julián Álvarez contó que recibió el apoyo de Gallardo durante el Mundial

El delantero Julián Álvarez, campeón del Mundo con la Argentina, contó hoy que durante el Mundial de Qatar 2022 recibió mensajes de apoyo de Marcelo Gallardo, su exentrenador en River Plate.

"Me mandó mensajes durante el Mundial. Estaba orgulloso, me felicitaba y me decía que siguiera de esa forma", reveló Álvarez sobre el apoyo que recibió por parte de Gallardo.

En una entrevista con ESPN desde Manchester, la "Araña" aseguró que "cada momento del Mundial quedará para toda la vida".

"Es una alegría que, a medida que pase el tiempo, iremos tomando más dimensión y le daremos más valor a lo que significó ese momento", manifestó el cordobés.

"Esos 30 días vivimos momentos increíbles que no vamos a olvidar nunca", afirmó el delantero que marcó cuatro goles en el Mundial.

"Uno sabía que por ahí no iba a arrancar jugando", admitió Álvarez, quien luego se quedó con el puesto por las "molestias" que sufrió el habitual titular Lautaro Martínez.

A un mes de la histórica final contra Francia, el ex River Plate contó que mira imágenes del Mundial "todo el tiempo" y reconoció que todavía "es difícil caer".

Además de darle la tercera estrella al fútbol argentino, la "Araña" también contribuyó a la ansiada conquista de Lionel Messi, capitán y figura del equipo.

"Representar al país y ayudar a Messi es una felicidad y un orgullo. El fútbol se lo debía por todo lo que nos dio a los que amamos este deporte", aseguró.

Después de la sufrida definición llegaron los festejos en Doha y la multitudinaria celebración en Buenos Aires y también en Calchín.

"Fueron unos días impresionantes", valoró Álvarez, quien también recibió el reconocimiento de Manchester City y del entrenador Josep "Pep" Guardiola cuando regresó a Inglaterra.

"Fue emocionante el recibimiento. Y 'Pep' me felicitó y me dijo que estaba orgulloso de lo que habíamos hecho y de la participación que tuve", completó.

Con información de Télam