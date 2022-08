"Gimnasia tiene un potencial enorme", dijo Gorosito sobre su futuro en el club

El entrenador de Gimnasia La Plata Néstor Gorosito, cuyo contrato se vence en diciembre, aseguró que "Gimnasia tiene un potencial enorme para armar un proyecto a largo plazo", además de confirmar el ingreso de Emmanuel Cecchini por el suspendido Agustín Cardozo para visitar a Unión.

"Aunque no estemos nosotros, esto tiene que ser de dos o tres años. Dios quiera que Gabriel Pellegrino (habrá elecciones en noviembre) siga, es alguien que ama al club y hace de todo. Ojalá haya unidad, a los clubes que les va bien, normalmente siguen ese camino", puntualizó el entrenador al referirse a su futuro.

Gorosito, además, reclamó que "es muy importante que todos los hinchas se arrimen al club, en especial los pudientes. Eso sería importantísimo para formar un equipo y lograr salir campeón. Sería muy interesante que todos lo que lo quieren, se pongan de acuerdo. Ayuden a esta comisión y tiren todos para el mismo lado".

En otro tramo de la conferencia, previo al viaje a Santa Fe, "Pipo" analizó al rival y señaló que "Unión es un equipo muy intenso. Tienen variantes para jugar, sin tanto juego de posición. Veremos cómo contrarrestar eso".

"Me dejó conforme de volver a ver al equipo con intensidad. No podemos regalar nada y no nos podemos creer más que nadie. Estamos segundos pero hay que seguir con humildad", subrayó el entrenador.

Entretanto, Gorosito confirmó el ingreso de Cecchini y la duda en el mediocampo está en la continuidad de Tomás Muro. El entrenador habló de una nueva chance para Lautaro Chávez o algún otro juvenil, y destacó que “nos está faltando encontrar ese otro volante para completar el equipo, lo estamos buscando y ojalá lo encontremos pronto”.

Con información de Télam