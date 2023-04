"No lo veo a Garnacho en el Mundial Sub 20", anticipó su entrenador en el United, Ten Hag

La posibilidad de que el delantero Alejandro Garnacho juegue por el seleccionado argentino el Mundial Sub 20 cada día se aleja más, y hoy abonó a ello su propio entrenador en Manchester United, el neerlandés Erik Ten Hag, quien dijo que "no" lo ve participando de ese certamen.

"No lo veo a Garnacho jugando el Mundial Sub 20 con el seleccionado argentino", sentenció Ten Hag durante la conferencia de prensa posterior al empate 2 a 2 alcanzado por su equipo como visitante de Tottenham Hotspur por la Premier League, luego de ir ganando 2-0 al cabo del primer tiempo.

"La semana que viene Garnacho ya estará entrenándose normalmente con el resto del plantel. Para mañana está previsto que lo haga de manera parcial. Pero para volver a jugar partidos todavía no hay un tiempo estimado", advirtió el director técnico oriundo de los Países Bajos, de 53 años.

Molesto por los puntos que se le escaparon a su equipo y con rostro muy serio, Ten Hag abordó sobre el cierre de la conferencia de prensa en cancha de Tottenham las preguntas de un periodista que le insistió sobre el tema Garnacho.

Su respuesta, de trasladarse efectivamente a los hechos, privará al seleccionado argentino dirigido por Javier Mascherano, que justamente viajó a Europa para, entre otras, realizar gestiones con su colega neerlandés para conseguir el concurso del atacante nacido en Madrid que el próximo 1 de julio cumplirá 19 años, de quien sería su jugador estrella.

Y esto se está haciendo extensivo en este recorrido de Mascherano por Inglaterra, España e Italia, a Facundo Buonanotte con el Brighton and Hove, que no lo quiere ceder (ayer marcó el gol a Nottingham Forest entrando como titular en la caída 3-1) porque está peleando por un lugar en la clasificación de la Premier League a copas internacionales, y Nicolás Paz, que con Real Madrid Castilla busca el ascenso a la Segunda de España.

El hecho de que la FIFA no haya puesto al Mundial Sub 20 en el calendario internacional de 2023 hace que para los clubes no sea obligatorio ceder a sus futbolistas, algo que por ejemplo el Manchester United podría tomar como medida también para los futbolistas de su plantel que sean convocados para la propia selección inglesa Sub 20.

Garnacho sufrió un esguince del ligamento talofibular del tobillo derecho el pasado 12 de marzo en el empate sin goles ante Southampton y la lesión lo dejó sin la posibilidad en ese momento de estar con la selección mayor argentina en los partidos amistosos de celebración de la obtención del Mundial de Qatar ante Panamá en River Plate (2-0) y Curazao (7-0) en Santiago del Estero.

Claro que no es el Manchester United el único club europeo en "hacer escuela" en esto de negar a sus futbolistas, ya que por ejemplo en el caso de "Nico" Paz lo de Real Madrid también es complicado para Argentina, porque el club español ya le negó la cesión del delantero Álvaro Rodríguez, hijo del recordado Daniel "Coquito" Rodríguez, a la selección de Uruguay.

Con estos antecedentes, la gira de convencimiento que está realizando Mascherano por suelo europeo junto al preparador físico Pablo Blanco, a quien justamente el "Jefecito" llevó al seleccionado Sub 20, enfrenta estos grandes obstáculos que, de no poder sortearlos, afectarán ostensiblemente la estructura futbolística del seleccionado argentino en este Mundial del que será organizador tras quitarle FIFA la sede a Indonesia.

Con información de Télam