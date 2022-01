Tevez supera sus problemas con Alfaro y desea que clasifique al Mundial con Ecuador

El argentino Carlos Tevez dio por superada la polémica con el extécnico de Boca Juniors Gustavo Alfaro y deseó que se clasifique al Mundial Qatar 2022 con el seleccionado ecuatoriano de fútbol, que ocupa el tercer puesto en las Eliminatorias Sudamericanas.

''Ya pasó, ya terminó. Es una herida que caducó, fue en el momento. Fue el cómo, pero no hay problema con Alfaro. Se merece jugar el Mundial con Ecuador'', respondió el "Apache" en Guayaquil, donde fue invitado a participar esta noche de la tradicional fiesta "Noche Amarilla" del club Barcelona.

El argentino volverá a pisar una cancha desde su retiro de Boca a mediados del año pasado cuando dispute con Barcelona un amistoso con Guayaquil City, programado para este sábado desde las 22:30 de Argentina (Star+) en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Tevez mantuvo durante 2019 una relación tirante con el actual DT del seleccionado de Ecuador por su falta de continuidad en el equipo y su escasa participación en partidos trascendentes.

En una conferencia de prensa que brindó en Guayaquil, en la que se probó la camiseta del Barcelona a horas del amistoso, el argentino recordó su vez anterior en la ciudad: ''Es una sensación rara porque la última vez que estuve aquí (2021), perdimos un partido de Libertadores y me fui muy enojado porque creo que entré cinco minutos".

"Me había comido un viaje muy grande y entré un ratito. Perdimos el partido me acuerdo porque no jugamos bien y Barcelona nos ganó toda la cancha. Esta sensación de volver y ponerme la amarilla es muy grato porque parece que jugué toda la vida acá y vengo a jugar solamente un partido'', declaró.

''La gente se identifica mucho conmigo porque sabe que soy del pueblo, vengo de un barrio muy humilde y la verdad que me hacen uno más de ellos, y eso me hace muy feliz. Para mí es algo hermoso venir a Guayaquil y que me reciban así de esta manera, te hacen sentir como en casa'', reflejó el sitio "Ecuagol".

Tevez, de 37 años, jugó por última ocasión un partido el 31 de mayo de 2021 cuando Boca fue eliminado por Racing Club en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional disputadas en el estadio Bicentenario de San Juan.

Con información de Télam